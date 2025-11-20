La estrella del Paseo de la Fama de Chadwick Boseman es digna de un rey: Lupita Nyong’o

En una noche estrellada de enero de 2018, Chadwick Boseman salió de un auto negro y caminó sobre la alfombra púrpura real afuera del Teatro Dolby para el estreno mundial de su nueva película, “Black Panther”. La película del director Ryan Coogler fue muy esperada, particularmente por su importancia histórica como el debut en solitario del primer superhéroe negro de Marvel, T’Challa, el rey en ascenso y protector con superpoderes de la nación afrofuturista de Wakanda.

“Esta es una experiencia épica”, dijo Boseman a los periodistas, sonriendo ampliamente mientras contemplaba Hollywood Blvd., bloqueado para una asamblea de celebridades vestidas con sus mejores atuendos africanos.

Pero incluso con todo el revuelo (el hashtag #BlackPantherSoLit había sido tendencia desde que comenzó la producción años antes), nadie podría haber imaginado completamente el fenómeno cultural en el que se convertiría “Black Panther”. Cuando Boseman regresó para la 91ª edición de los Premios de la Academia con su futura esposa Simone, la película había recaudado 1.300 millones de dólares en taquilla e hizo historia como la primera película de superhéroes nominada a mejor película.

Ahora, más de siete años después, el 20 de noviembre, se extenderá una vez más una alfombra roja en ese famoso tramo de acera mientras Boseman queda inmortalizado con una estrella en la calle. Paseo de la Fama de Hollywood. Al enterarse de que el monumento de terrazo y bronce de Boseman estará ubicado cerca del mismo lugar, su coprotagonista de “Black Panther”, Lupita Nyong’o, dice con reverencia: «Significa que no se lo perderán. Un lugar de prominencia para un rey».

Pero esta celebración es agridulce, ya que Boseman, el hombre que también encarnó al gran jugador del béisbol Jackie Robinson (en “42”), a la leyenda del soul James Brown (“Get On Up”) y al juez de la Corte Suprema Thurgood Marshall (“Marshall”), no estará allí para vivirla. El 28 de agosto de 2020, Boseman murió tras una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon. Tenía 43 años.

«Está en un plano ancestral y cuanto más pronunciamos su nombre, más vivo permanece su espíritu», dice Nyong’o. «Es difícil expresarlo sin sonar grandioso. Pero había algo en él que no podías explicar por qué te conmovía tanto. Atravesó la pantalla y llegó al corazón de tantas personas».

En pocas palabras: Boseman era un hombre cuya influencia fue de alguna manera más que la suma de las leyendas que retrató.

«Había una longevidad en su espíritu que lo hacía parecer casi invencible», dice Nyong’o. «Creo que eso es lo que realmente destrozó el corazón de muchos de nosotros porque no se me había ocurrido que Chadwick podría morir».

El T’Challa de Boseman en “Black Panther” se convirtió en un ícono global, simbolizando fuerza, honor y orgullo por la ascendencia africana. Colección Walt Disney Co./Everett

De hecho, la muerte de Boseman fue impactante y desgarradora, ya que mantuvo su diagnóstico en un estado tan privado que muchos en el grupo de “Pantera Negra”, incluidos Nyong’o y Coogler, no lo sabían. Pero en el tiempo que tuvo, y mientras luchaba contra el avance de la enfermedad, el actor creó intencionalmente un legado cinematográfico que cumplió una misión que tanto apreciaba: dignificar a los afroamericanos con una amplia gama de historias sobre la cultura para garantizar que su rica historia no se pase por alto ni se olvide.

«Chadwick no lo hizo realmente por los elogios; lo hizo por cómo ayudaría a las personas a avanzar individual y socialmente», dice Nyong’o. «Su arte estaba al servicio de eso».

En los años transcurridos desde la muerte de Boseman, se han erigido varios monumentos en su honor: la escuela de bellas artes de la Universidad Howard de su alma mater se restableció en su nombre, y la academia de artes escénicas en su ciudad natal de Anderson, Carolina del Sur, también recibió su nombre.

Ahora, con su consagración en el Paseo de la Fama, los fanáticos de Boseman tendrán otro lugar al que peregrinar, donde podrán presentar sus respetos. «Es apropiado porque ha sido un importante contribuyente a Hollywood», dice Nyong’o. «Es un símbolo del legado que se merece».

Al recordar el proyecto que los unió, añade: «Chadwick tenía un aura propia de un rey. Nació para desempeñar ese papel». [of T’Challa]y puso todo su ser en ello. Pero, al mismo tiempo, trabajar con él era una tarea pedestre”.

Boseman, como saben sus allegados, era más un hombre que un mito. Sus colaboradores sintieron que tenía un talento sobrenatural. Nyong’o pudo verlo al verlo darle vida a Robinson o Brown en la pantalla grande. Pero luego tuvo una mirada íntima mientras se preparaban para “Black Panther”. Hacer la película fue un “momento maravilloso”, recuerda Nyong’o, pero “también requirió mucho trabajo”. El arte que estaban creando tenía peso y, aunque Boseman lo llevó bien, eso no hizo que el esfuerzo fuera menos intenso.

«Era un aprendiz. Era observador. Se arremangó e hizo el trabajo, y fue muy generoso», dice, recordando cómo practicaron los matices del dialecto xhosa de los habitantes de Wakanda, uno al lado del otro. «No estaba avanzando. Lo estaba encontrando tanto como nosotros, y lo estaba haciendo con elegancia, por supuesto, pero cometía un error. Entonces, estás viendo a una gran persona en el trabajo, pero no deja de ser humano». Nyong’o hace una pausa por un momento y luego agrega: «Nunca dejó de ser humano».

Boseman interpretó a la leyenda del béisbol Jackie Robinson en “42”. Fotos de Warner Bros.

“Chadwick Boseman” es un gigante, pero “Chad” fue el tipo que cantó karaoke durante una parada de 48 horas en Corea como si fuera un concierto privado. (Tocó canciones de James Brown, naturalmente). Otra noche, Nyong’o se presentó a una fiesta en casa de Boseman. «Entré en este mar de gente bailando, la música sonando, el DJ tocando y él en un rincón con sus muchachos tocando la batería, ¡sudando, como mojados! Fue una vibra increíble», dice con una sonrisa. «Estaba en un estado de fluidez y fue un momento de abandono».

Minutos después de colgar con Nyong’o, sucede algo curioso: me topo con un mural de Boseman como Jackie Robinson y James Brown en el costado de un edificio en el oeste de Los Ángeles. El colorido arte mural presenta una cita de Robinson: «Una vida no es importante excepto por el impacto que tiene en otras vidas». Y la vida de Boseman fue impactante.

Por mucho que cautivó al público con su trabajo en pantalla (incluidas sus dos últimas películas, “Da 5 Bloods” de Spike Lee y un papel protagónico junto a Viola Davis en la adaptación cinematográfica de “Ma Rainey’s Black Bottom” de August Wilson, por la que fue nominado póstumamente al Oscar como mejor actor), Boseman ha sido saludado como un héroe de la vida real por sus obras de caridad fuera de cámara, incluida la visita a pacientes pediátricos con cáncer mientras él mismo luchaba contra el cáncer. Ambas eran formas en que Boseman vivió su propósito.

El actor reflexionó sobre esta idea cuando pronunció el discurso de graduación de 2018 en la Universidad de Howard. Durante el discurso, contó una historia sobre un encuentro casual con el legendario boxeador Muhammad Ali cuando era estudiante. Estaba caminando por el patio cuando vislumbró al legendario atleta y activista acercándose a él. Ali captó su mirada y levantó los puños en un desafío juguetón. Boseman siguió el juego, adoptando una postura similar y pretendiendo ser un oponente digno. Luego, en un instante, la breve interacción terminó. “Me alejé flotando como una mariposa”, dijo Boseman.

No fue hasta años después, cuando Boseman fue despedido de uno de sus primeros trabajos en televisión (un papel en “All My Children”) después de cuestionar una historia estereotipada, que reconoció el significado más profundo de esa interacción. «Me di cuenta de que me estaba transfiriendo algo ese día. Me estaba transfiriendo el espíritu del luchador», dijo Boseman a los graduados. “A veces necesitas sentir el dolor y el aguijón de la derrota para activar la verdadera pasión y el propósito que Dios predestinó dentro de ti”.

Boseman llamó al propósito un «elemento esencial de ti». Concluyó: “Es la razón por la que estás en el planeta en este momento particular de la historia”. En su caso, al cuestionar a los poderes fácticos, dijo, “se me abrió un camino diferente. El camino hacia mi destino”.

Fue demasiado breve, pero al caminar con ese propósito, el destino de Boseman se cumplió.