La estrella del audiolibro de ‘Harry Potter’, Keira Knightley, habla sobre el boicot a JK Rowling

En una entrevista reciente con Decisor, Keira Knightley dijo que antes de unirse al elenco de voces de “harry potter: The Full Cast Audio Editions” como la profesora Umbridge, ella “no estaba al tanto” del boicot de los fanáticos a todo lo relacionado con “Harry Potter” JK RowlingDeclaraciones de sobre la comunidad transgénero.

«Sabes, creo que todos estamos viviendo en un período de tiempo en el que todos vamos a tener que descubrir cómo vivir juntos, ¿no es así?» dijo Knightley. «Y todos tenemos opiniones muy diferentes. Espero que todos podamos encontrar respeto».

La reacción violenta hacia Rowling comenzó en 2020 después de que la autora publicara varios tweets y un ensayo de 3.600 palabras que muchos interpretaron como transfóbico. En las semanas siguientes, “Harry Potter” está protagonizada por Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint. todas las declaraciones publicadas en las redes sociales en defensa de la comunidad trans.

watson más elaborado sobre su relación con Rowling durante un episodio reciente de “On Purpose With Jay Shetty”. El presentador le preguntó a Watson qué pensaba sobre los comentarios de Rowling de que «nunca perdonaría» a Watson por sus puntos de vista y que las películas de «Harry Potter» ahora están arruinadas debido a Watson y sus compañeros de reparto.

«Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda valorar a Jo y a la persona con la que tuve experiencias personales», dijo Watson. «Nunca creeré que uno niega al otro y que mi experiencia de esa persona no puedo conservarla ni valorarla. Volviendo a lo anterior, simplemente no creo que estas cosas sean una cosa o la otra. Creo que mi deseo más profundo es que espero que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me amen, y espero poder seguir amando a las personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión».

Poco después, Rowling tomó X para tachar a Watson de “ignorante” y tener “poca experiencia de la vida real”. Ella escribió: «No me deben un acuerdo eterno de ningún actor que alguna vez interpretó un personaje que creé. La idea es tan ridícula como consultar con el jefe que tenía cuando tenía 21 años qué opiniones debería tener hoy en día. Emma Watson y sus coprotagonistas tienen todo el derecho a abrazar la ideología de identidad de género. Tales creencias están protegidas legalmente, y no me gustaría ver a ninguno de ellos amenazado con la pérdida de trabajo, o violencia, o muerte, debido a a ellos.»