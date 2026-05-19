La estrella del Arsenal envía un fuerte mensaje al Manchester City después del título de la Premier League

El Arsenal logró su primer título de la Premier League en más de dos décadas, y uno de los mejores jugadores del equipo envió un mensaje a un gran rival.

El Arsenal se proclamó campeón de la Premier League después del empate 1-1 del Man City con el Bournemouth el martes por la noche. Después del partido, Declan Rice del Arsenal recurrió a las redes sociales para recordarle a su rival Man City su promesa a principios de temporada.

Como Daniel Orme y Arnie Wilson del Express Como se señaló, Rice mantuvo su confianza después de la devastadora derrota del Arsenal ante el Manchester City a principios de temporada. Después de que el empate del Manchester City asegurara el primer título del Arsenal en 22 años, Rice volvió a las redes sociales para recordar su alarde.

«El mediocampista inglés insistió de manera infame en que la carrera por el título seguía viva después de la devastadora derrota de los Gunners ante el Manchester City a principios de esta campaña», señala el informe. «Sin embargo, al publicar en Instagram momentos después de que el Arsenal asegurara el campeonato, subió una fotografía de sí mismo con sus compañeros de equipo, acompañada por la leyenda: ‘Se los dije a todos… ya está’, junto con emojis de corazón rojo y trofeo».