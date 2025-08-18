La estrella de ‘White Lotus’ Scott Glenn encontró un espíritu afín en Mike White

A los 86 años Scott Glenn no tiene nada que demostrar.

El veterano actor ha estado trabajando constantemente en la pantalla desde la década de 1960 y ha cambiado las actuaciones de mando en películas como «Urban Cowboy», «The Right Stuff», «Silverado» y «Training Day», y en espectáculos como «The Leftovers».

Sin embargo, de alguna manera, Glenn acaba de recibir su primera nominación al Emmy, el actor invitado en una serie dramática, por su trabajo en «El loto blanco«Temporada 3. Hablando con Variedad Desde su casa en las montañas de Idaho, Glenn bromea sobre la naturaleza mundial de la nominación.

«Estaba aquí en las montañas y descubrí que fui nominado en Los Ángeles por algo que hice en Tailandia», dice con una sonrisa. Glenn es humilde sobre el asentimiento de Emmy, llamándolo un «honor», pero dice que finalmente tiene que agradecer al creador de «loto blanco» Mike White.

«Casi se siente como, no sé si ‘engañar’ es la palabra correcta», dice. «La ventaja que tienen cualquiera de los nominados al Emmy que provienen de ‘White Lotus’ es que todos nos beneficiamos de la sorprendente dirección de Mike White, que tiene tanto que ver con las actuaciones como cualquiera de nosotros, creo».

Glenn nunca había visto «The White Lotus» cuando se le acercó para un papel en la temporada 3. Leyó la descripción de su personaje, que esencialmente lo describió como un anciano que recientemente había sufrido un derrame cerebral y caminó con un bastón, pero aún estaba nítido mentalmente. Después de haber salido de la película «Eugene the Marine», donde se le dice constantemente a su personaje que sus mejores días están detrás de él, pero aún así parece que le queda mucho en el tanque, la idea de interpretar a un personaje similar no parecía atractivo.

Cortesía de HBO

Glenn estaba preparado para pasar, pero su agente insistió en que al menos viera parte del programa antes de tomar una decisión. Entonces él y su esposa se sentaron una noche para ver el primer episodio de la primera temporada.

«Dentro de 10 o 15 minutos, fui absorbido directamente en él, este extraño y seductor baile que es el espectáculo. Y me refiero a literalmente un baile, desde el ritmo de cortar los créditos, hasta la forma en que las escenas se desarrollaron, hasta la música, hasta todo», dice. «También había algo en el programa que no solo era oscuro, seductor y sexy, sino también extrañamente incómodo. Te encuentras riendo de las cosas y pensando: ‘¿Debería reírme de esto?'»

Antes de asumir el papel, Glenn recibió una llamada con White para determinar si este último sería receptivo al enfoque «suelto» de Glenn para actuar. Como dice Glenn, «cada toma es esencialmente una jugada de un acto llamada ‘ahora’ … trato de no pensar en ningún tipo de estructura con anticipación, porque se interpone en el camino de estar suelto».

Le dijo a White que haría lo que el guión dicte. «Si dice: ‘Levántate, entra por la habitación, abre la ventana’, haré eso. Pero si dice: ‘Camino por la habitación como en trance’ o ‘camina por la habitación que gime de miedo’ o lo que sea, me atravieso esa mierda de inmediato, no presto atención».

Para White, eso esencialmente sonaba como Glenn no «realmente sabía lo que va a pasar» entre la acción y el corte. Resulta que eso era el blanco muy bien.

«Él dijo: ‘Bueno, tampoco sé lo que estoy haciendo. Así que ven a Tailandia. Seamos impredecibles juntos'», dice Glenn.

Aunque solo en tres episodios de «The White Lotus», el personaje de Glenn se avecina durante toda la temporada. Presenta a Jim Hollinger, el dueño del White Lotus Resort en Tailandia y el hombre que supuestamente asesinó al padre de Rick Hatchett, interpretado por su compañero nominado al Emmy 2025 Walton Goggins.

Glenn y Goggins comparten múltiples escenas tensas juntas, con Rick luchando con si debería buscar o no vengarse de un padre que nunca supo en contra de un hombre que es mucho mayor y frágil después de sufrir un derrame cerebral.

De acuerdo con su enfoque en el momento, Glenn no tuvo conversaciones en profundidad con Goggins antes de las escenas, sintiendo que lo eliminaría «del evento de la actuación, de hacer lo que pasa para ver qué sucede».

«El loto blanco»

Cortesía de HBO

En uno de los giros de la temporada, resulta que el propio Jim es el padre de Rick, algo que la madre de Rick escondió de ambos durante años. Glenn dice que él y White desarrollaron una historia de fondo para su personaje, que incluía darle dinero a la madre de Rick para un aborto mientras ambos vivían en Tailandia antes de dejarla a un lado y embarcarse en su carrera comercial éticamente ambigua.

En lugar de aceptar a Rick como su hijo, Jim menosprecia a la madre de Rick y trata de que lo sometan a su casa. En cuanto a por qué Jim no querría buscar una resolución con este hijo perdido hace mucho tiempo,

Glenn dice:

«Los personajes de ‘White Lotus’ están demasiado dañados para hacer eso. La decisión que tomé como actor fue: ‘He cambiado mi vida. Tengo dos hijas de las que me importan, una esposa de la que me importa. He vivido en Tailandia durante 50 años. Culturalmente, probablemente más tailandés de lo que soy estadounidense. lo más rápido posible «.

Finalmente, Rick permite que su ira lo abrume, disparando a Jim con su propia arma frente a la esposa, guardaespaldas de Rick y varios huéspedes del hotel. Glenn dice que interpretó la falta de reacción de su personaje a su hijo anteriormente desconocido que no estaba derribando no tanto como la aceptación, sino la curiosidad.

Glenn ha visto muchos cambios en Hollywood desde que comenzó a trabajar como actor. Si bien se conoce principalmente por sus papeles cinematográficos, dice que las percepciones sobre la televisión y el cine se han cambiado básicamente a lo largo de los años.

«Solía ser que las cosas de vainilla más homogeneizadas, fáciles de tomar dramáticamente en el mundo eran la televisión, y las películas manejaban las cosas vanguardistas, locas y exageradas», dice. «Ahora eso ha cambiado. Las películas ahora se sienten, para mí, en gran medida, como los paseos en parques de atracciones gigantes y la televisión examina las cosas más vanguardistas, más oscuras y más personales».

Glenn atribuye a varios directores importantes con los que ha trabajado a lo largo de su carrera, incluidos Robert Altman, Francis Ford Coppola y Jonathan Demme, por enseñarle lecciones que todavía aplica hoy. Es la oportunidad de trabajar con grandes directores que todavía es parte de su motivación para seguir trabajando en sus 80.

Pero leer una gran parte en un gran guión todavía enciende un fuego en él.

«Estoy buscando algo en el que no puedo esperar para llegar al set y hacer la escena, o no puedo esperar para interpretar al personaje», dice. «Es algo en el personaje me hace salivar».