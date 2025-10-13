La estrella de ‘Thor’ Tessa Thompson dice que Chris Hemsworth es ‘un bebé con músculos’

“Thor» estrella Teresa Thompson cautivó a un público abarrotado en un Festival de Cine de Londres BFI charla en pantalla el lunes, reflexionando sobre su variada carrera, desde éxitos de taquilla de Marvel hasta dramas independientes íntimos, incluido su último proyecto “Hedda”, que se estrenó en el festival.

La actriz fue particularmente efusiva sobre su experiencia con «Thor», y describió al director Taika Waititi como «un niño enorme, simplemente, es como un niño con una cuenta bancaria». Thompson elogió el enfoque infantil de Waititi hacia la realización cinematográfica, señalando que «es aterrador» y «deberían detenerlo», de la manera más afectuosa posible.

Ella tuvo palabras igualmente entusiastas para su coprotagonista. Chris Hemsworthllamándolo «un bebé con músculos, un bebé muy grande» que «no tiene inhibiciones» y «simplemente hará cualquier cosa que sepa, para reírse y descubrir, por lo que es un placer trabajar con él».

«A veces es muy ridículo hacer esas películas», dijo Thompson. «El mecanismo para hacer esas películas requiere un lugar de pura imaginación, ya sabes, donde simplemente tienes que jugar como un niño».

Thompson explicó por qué buscó el papel de Marvel: «Realmente quería hacer una película como esa, porque no estoy segura de poder hacerlo, y realmente quiero descubrir si puedo. Y fue muy divertido. Realmente, realmente me liberó».

La conversación también incluyó el último proyecto de Thompson, “Hedda”, que marca otra colaboración con la directora Nia DaCosta. Thompson interpreta el papel principal en la adaptación contemporánea de DaCosta de “Hedda Gabler” de Henrik Ibsen, producida por la compañía de Thompson, Viva Maude.

Thompson habló con franqueza sobre asumir el desafiante papel: «Realmente me gusta hacer cosas que me aterrorizan, eso me gusta mucho». Señaló que históricamente pocas mujeres de color han interpretado a Hedda, aunque enfatizó que esa no era la razón para hacer la película.

“Me di cuenta de que no estaba seguro de haber tenido la oportunidad si no fuera por un cineasta interesado en poner a personas como yo en el centro de un encuadre”, dijo Thompson.

El actor elogió la visión de DaCosta por hacer que Ibsen fuera “accesible”, apuntando a algo que “realmente se sintiera algo animado y tuviera su propio tipo de diversión, deleite y sabor delicioso”. Thompson añadió: «La idea de presentar algo que tal vez no sea para todos, pero que podría haber toda una nueva generación o grupo de personas que de repente digan: Ibsen, ¿quién es? Ibsen me pareció realmente sexy y divertido».

Thompson también habló sobre su colaboración inicial con Ryan Coogler en “Creed”, y describió cómo el director “realmente la abordó desde un espíritu de cineasta independiente muy local” a pesar de ser una película de gran estudio. Ella y Michael B. Jordan improvisaron extensamente, y Coogler grabó notas de voz que quedaron integradas en el guión.

Cuando se le preguntó acerca de verse a sí misma en la pantalla, Thompson admitió: «No es lo que más me gusta, pero estoy mejorando». Ella reveló que solía entrecerrar los ojos cada vez que aparecía en la pantalla en los estrenos, aunque la producción la obligó a ser más objetiva.

La actriz enfatizó la importancia de la técnica Meisner en su trabajo, particularmente el enfoque en escuchar y responder a los compañeros de escena. “Las palabras están sobrevaloradas, como el diálogo, y el habla en realidad está sobrevalorada cuando pienso en el carácter”, dijo Thompson. “Hay tantas cosas que se comunican en silencio y tantas cosas que no se dicen”.

“Hedda” continúa su recorrido en festivales tras su estreno en Londres.