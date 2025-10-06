La estrella de ‘tarea’ Jamie McShane en Perry Drowning Eryn en el episodio 5

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «vagabundos», episodio 5 de «»Tarea«Ahora transmitiendo en HBO Max.

En medio del telón de fondo de los robos violentos de las drogas en Filadelfia, la «tarea» de HBO gira en torno a un grupo de agentes de campo encabezados por el FBI que están en una misión para encontrar a un hijo desaparecido. Como Tom Brandis (Mark Ruffalo) se acerca más a descubrir quién está detrás de los robos, el grupo de trabajo es desafiado por Perry Dorazo (Jamie McShane), uno de los líderes de la pandilla de motocicletas Dark Hearts, que también está tratando de encontrar y matar a quien sea responsable de robar las casas de trampas locales. Con el FBI y los corazones oscuros buscando en los suburbios del condado de Delaware de Filadelfia, cada lado se encuentra en un juego de gato y ratón para encontrar al culpable.

Mientras que los corazones oscuros han descubierto que el hombre que están buscando es Robbie Prendergast (Tom Pelphrey) – Un coleccionista de basura sin pretensiones, no solo responsable de la muerte de múltiples pandilleros, sino de secuestrar a Sam (Ben Doherty) – El episodio 5 sigue a Perry mientras investiga la casa de Prendergasts para obtener respuestas. A medida que Perry comienza a reunir cabos sueltos para descubrir el paradero de Sam, cuestiona su propio juicio después de que asesina a Eryn (Margarita Levieva), la esposa de Jayson (Sam Keeley), su estrecho hijo y su hijo sustituto, en el lago cerca del bosque, después de que descubrió que Eryn le mentía.

McShane habló con Variedad sobre el escenario de la secuencia de ahogamiento impactante, lesiones en el set mientras filmaba el episodio 5 y trabaja en la temporada 2 de «Wednesday».

Perry visita la casa Prendergrast en el episodio 5, donde se reúne con Maeve (Emilia Jones) después de la muerte de su padre. Desde la perspectiva de Maeve, ella cree que Perry pudo haber tenido algo que ver con el asesinato de su padre, a pesar de que no sabe que él no estaba involucrado en él. ¿Cómo te imaginas que Perry percibe ver a Maeve después de todos estos años?

Incluso si ella sospecha que Perry no tenía nada que ver con la muerte de Billy. Perry ni siquiera sabía sobre el asesinato de su padre, y no creo que realmente haya pensado tanto cuando se presentó a la casa de la familia. Él solo está allí para ver lo que está pasando, y está sorprendido de que ya sea una niña tan grande. A pesar de que está hablando con ella, también está haciendo su cosa típica de tratar de encontrar más información sobre dónde podría estar Sam.

A lo largo de la temporada, Perry y el resto de los corazones oscuros desprecian la fuerza de trabajo mientras intentan encontrar a Sam. El FBI tiene su propia forma de lidiar con crímenes en la ciudad, similar a cómo los corazones oscuros tienen sus propias técnicas. Con estos dos grupos rivales, ¿quién es mejor para mantener las cosas limpias?

Los corazones oscuros tienen sus formas de hacer cosas y descubrir cosas que serán más rápidas y efectivas de alguna manera que el FBI. Depende de cómo defina «limpia», porque para fines legales en el programa, los que lo hacen son el grupo de trabajo. Pero si alguien necesita algo o alguien a quien se cuide o para evitar que algo vuelva, ese sería el Corazón Oscuro.

Después de que Perry mata a Eryn, él permanece alrededor de su cuerpo en absoluto shock. Aunque Perry es el tipo de líder que puede matar a cualquiera sin remordimiento, en ese momento, casi parece que lamenta haber matado a Eryn, especialmente por lo mucho que ve a Jason como miembro de su familia.

Perry no tenía intención de matar a Eryn. Él le dice que le dio una salida limpia de su situación, y ahora tienen que manejarlo de manera diferente. Cuando él le dice que se vaya, le está diciendo que la está llevando de regreso a confesar a Jayson, quien encontrará su propia forma de tratar con ella. Cuando ella se escapa, él está tratando de conseguirla hasta que se dé cuenta de que esos niños están despiertos [on the cliff] Fiestar y jugar, y Eryn solo está gritando asesinato sangriento. Él trata de que ella se calme mientras mira a los niños, y simplemente no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Cuando lo golpea, está horrorizado, pero en ese momento, la mentalidad de gángster hace clic en el interior.

¿Cómo fue disparar la secuencia de muerte de Eryn, especialmente porque toda la escena tiene lugar en el bosque y en el lago?

Ese fue un brote brutal. Tan pronto como intenté levantarme del agua, que se encuentra en todo tipo de rocas sueltas, bajé con fuerza y ​​tomé un tendón en mi dedo en la primera toma, y ​​no pude enderezar mi dedo anular derecho. Llamaron al médico y me llevaron a la sala de emergencias, porque tenían que ver si estaba roto o no. Después de cada toma, literalmente tuve que sacar el dedo y sostenerlo. Fui a Texas para filmar «1923» después de trabajar en «Tarea», donde tuve que disparar armas todo el tiempo, y mi dedo todavía estaba en mal estado.

En la última toma, cuando Perry se está alejando después de flotar el cuerpo de Eryn, no quería volver a donde me había caído, así que fui a un área más profunda. Olvidé que me dijeron que no fuera así, y mientras las cámaras todavía estaban rodando, me rompí la espinilla izquierda en una roca irregular. Entonces, para cuando salí de allí y tuve la atención urgente, estoy caminando con los pantalones enrollados y mis piernas sangrando, y las enfermeras fueron como «Oh, estás aquí por tu pierna», y les dije «No, estoy aquí para mi dedo, pero también podrías verlo también».