La estrella de ‘Street Fighter’ Andrew Schulz comienza la película ‘Mortal Kombat’

¡Primer asalto, pelea!

Parece que se está gestando un enfrentamiento entre el próximo año «luchador callejero» y «mortal kombat Películas de 2″, adaptaciones en imagen real de dos de las franquicias de juegos de lucha más populares y longevas. Estrella de “Street Fighter” y comediante provocativo andres schultz dio el primer golpe en la lucha por los videojuegos el jueves por la noche cuando el elenco de su película subió al escenario para presentar su primer avance en los Game Awards.

Schulz interpreta a Dan Hibiki, un personaje bromista y molesto de los juegos de “Street Fighter” que es demasiado confiado y tiene poco poder. Salió al escenario de los Game Awards con sus compañeros de reparto Noah Centineo (Ken), Andrew Koji (Ryu), Callina Liang (Chun-Li), Jason Momoa (Blanka), Roman Reigns (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Rayna Vallandingham (Juli) y Mel Jarnson (Cammy).

Mientras sus compañeros de reparto hablaban de su amor por «Street Fighter» y se burlaban de sus escenas de lucha, Schulz tomó el micrófono de Dastmalchian y bromeó diciendo que el elenco de «Mortal Kombat 2» no viajó a los Game Awards porque «solo les importa el dinero» y no los fanáticos, mientras que las estrellas de «Street Fighter» se preocupan por el dinero y los jugadores.

«Chicos, es muy importante que los apreciemos a todos ustedes aquí por ser grandes patrocinadores de ‘Street Fighter». Si jugaron este juego en su vida, hagan algo de ruido», dijo Schulz ante un gran aplauso de la multitud. «Esta película no es posible sin ustedes. Estamos muy agradecidos. Y no somos el único juego que aprecia tu patrocinio. Hay otro juego por ahí. También volaron desde todo el mundo para estar aquí porque te aprecian. ¡Así que déjalo por todo el elenco de ‘Mortal Kombat 2’!

La multitud dio otra ronda de aplausos, mientras Centineo y Momoa animaban a los fanáticos, solo para que Schulz revelara que estaba bromeando y que el elenco de “Mortal Kombat” no estaba allí.

«Sólo estoy bromeando, sólo estoy bromeando. No les importas. Sólo les importa el dinero», dijo, mientras la multitud gemía. «Nos preocupamos por el dinero y por ti. ¡’Street Fighter’ para siempre!»

“No se puede confiar en Schulz”, se rió Liang. «Está bromeando». Koji y Centineo procedieron a anunciar la categoría de Mejor Juego en Curso, revelando que el ganador sería “No Many’s Sky” con todo el elenco.

El momento pareció una broma, pero puede haber irritado al productor de “Mortal Kombat”, Todd Garner, quien trabajó en la película original de 2021 y su secuela de 2026. En respuesta a un vídeo de Schulz, Garner escribió «No paso por encima de otros para salir adelante» en X.

No me subo a los demás para salir adelante. —Todd Garner (@Todd_Garner) 12 de diciembre de 2025

Garner añadió en otra publicación: «Espero que ambos sean enormes», refiriéndose a «Street Fighter» y «Mortal Kombat 2». Le respondió a un fan, que dijo que «el entusiasmo por MK2 está cerca de Street Fighter», que «así será».

Warner Bros.’ “Mortal Kombat 2” estaba originalmente programado para estrenarse el 24 de octubre de 2025, pero luego se retrasó hasta el 8 de mayo de 2026. El elenco está igualmente repleto de personajes favoritos de los fanáticos, incluidos Karl Urban (Johnny Cage), Adeline Rudolph (Kitana), Tati Gabrielle (Jade), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Joe Taslim (Sub-Zero/Noob Saibot), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Mehcad Brooks (Jax), Damon Herriman (Quan-Chi), Chin Hang (Shang Tsung) y Tadanobu Asono (Raiden). “Street Fighter” de Paramount llega a los cines el 16 de octubre de 2026, por lo que las dos películas no se enfrentarán directamente en la taquilla, pero los jugadores probablemente elegirán sus favoritos de los dos juegos de lucha.