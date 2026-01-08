La estrella de ‘Stranger Things’ Jennifer Marshall no regresará para la temporada 5

“Cosas más extrañas«actriz Jennifer Marshallquien interpretó a la madre de Max, Susan Hargrove, en las temporadas 2 y 4 de la exitosa serie de Netflix, publicó en las redes sociales sobre no aparecer en la última temporada del programa y cómo tomó la decisión cuando le diagnosticaron cáncer.

La temporada 4 terminó con Max (Sadie Sink) en coma en el hospital, donde ese personaje también pasó gran parte de la temporada 5. Pero mientras el novio de Max, Lucas (Caleb McLaughlin), vigilaba a su lado, Susan, a pesar de ser la madre de Max, no estaba a la vista.

En su publicación, Marshall notó su decepción por no estar en la temporada 5, especialmente porque la habría ayudado con el seguro médico.

«Tuve cáncer, lo entiendo», escribió Marshall en las redes sociales. «Pero estaba en remisión durante el rodaje de la temporada 5. El rodaje me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato. Tal vez tenían demasiados personajes, no lo sé, pero obviamente Susan Hargrove es LA PEOR MADRE LMAO. #strangerthings #strangerthings5 #cancer #cancersucks #butwhy».

marshall dijo Variedad que la publicación no tenía la intención de ser mezquina, sino más bien una broma, y ​​señaló que sin Susan, está claro que el personaje simplemente no es una buena madre.

«Simplemente hice el carrete como algo divertido y explotó», escribió Marshall en un correo electrónico a Variedad. «No tengo mala voluntad hacia nadie y sólo desearía que las cosas hubieran sido de otra manera. Me sorprendió que no me llamaran de nuevo, pero no puedo confirmar por qué se tomó esa decisión. De todos modos, estoy agradecido por la oportunidad de estar en las temporadas anteriores».

Anteriormente, cuando el final de «Stranger Things» llegó en la víspera de Año Nuevo, Marshall escribió otra publicación en Instagram: «¡Está bien amigos! Se acabó… pero ¿dónde estaba ella? ¿Qué clase de madre no está ahí para su hijo mientras está en el hospital? Dame todas tus teorías…»

Marshall reveló su diagnóstico de cáncer en una publicación personal de Facebook en 2022. En ese momento señaló que estaba siendo tratada contra el cáncer mientras filmaba la temporada 4 de “Stranger Things” y que en el cuarto episodio necesitaba una peluca debido a que se le estaba cayendo el cabello.

«Confié en ciertas personas en el set, incluida Sadie, quien interpreta a mi hija Max. Su amabilidad y compasión me abrumaron y estaré eternamente agradecida por esos momentos que compartimos detrás de escena», escribió entonces. «Tiene un talento increíble, pero lo más importante es que es un ser humano cariñoso y amable. Al final del rodaje, pregunté si podía hablar con Matt y Ross. [Duffer, the show creators] solo y les explicó lo que estaba pasando. Parecían alarmados y me preguntaron cómo estaba. Confesé que había filmado esos episodios mientras estaba en tratamiento, pero que fueron algunos de los días más brillantes que había tenido con todo lo que estaba pasando. Les dije que eventualmente haría público mi diagnóstico. Que quería influir en otros para que se hicieran controles para que nadie tuviera que pasar por lo que yo pasé. Les pedí que por favor no me escribieran por amabilidad o preocupación por mi salud porque los días que pasé en el set eran una luz muy brillante en una época que de otro modo sería oscura y deprimente. Expresaron su preocupación, ofrecieron sus buenos deseos y me instaron a contactarlos si necesitaba algo. Me encanta conocer gente tan encantadora y con la que he trabajado”.

Otros créditos de Marshall incluyen “The Terminal List: Dark Wolf”, “Sugar”, “For All Mankind”, “NCIS: Los Angeles” y “Reacher”, así como también como presentador de “Mysteries Decoded” de The CW.