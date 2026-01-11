La estrella de ‘Sinners’ Wunmi Mosaku revela su embarazo en la alfombra de los Globos de Oro

“pecadores» estrella Wunmi Mosaku reveló que estaba embarazada de su segundo hijo en el 2026 Globos de Oro alfombra roja.

hablando con Variedades Angelique Jackson durante la Variedad Pre-Show de los Globos de Oro presentado por Amazon Fire TV, la actriz, luciendo un deslumbrante vestido amarillo, expresó lo contenta que estaba de finalmente revelar la noticia.

«Es un alivio. No voy a mentir», dijo Mosaku, y agregó: «Ocultar el embarazo es muy, muy difícil, y simplemente poder estar realmente presente en el momento y aceptarme exactamente como soy en ese momento es realmente un alivio. Es algo hermoso».

<br />

“Sinners” compite por siete nominaciones, incluyendo mejor director – película para Ryan Coogler y mejor película – drama.

El año pasado, Mosaku habló con Variedad sobre interpretar a Annie en la película. «Cuando leí la primera escena de Annie y Smoke, quedé completamente impresionada por la profundidad y amplitud de la humanidad capturada en los escritos de Ryan», dijo. «Tiene una gran habilidad con las palabras. Tiene un gran amor por la humanidad, las mujeres, los amantes y la familia. Había pintado tal imagen de estas dos personas que amaba tanto en siete páginas, que me importaban tanto en siete páginas».

Mosaku también habló sobre los temas de la película, particularmente el amor por la comunidad y la familia. «Soy madre, así que en mi horario de nueve a cinco tengo que estar en casa con la familia. Tuvimos un par de semanas de ensayo y, entre tomas, encontramos tiempo para conocernos, compartir, hablar sobre nuestras esperanzas, sueños, miedos, amores, todo», dijo. «Pero todo quedó contenido dentro y alrededor del set porque tenía que llegar a casa».

En Premios Critics Choice de la semana pasada“Sinners” fue reconocida por su guión original, reparto y música. Miles Caton, la estrella de la película de 20 años, fue nombrado mejor actor joven.

En los premios SAG Actor Awards, “Sinners” obtuvo cinco nominaciones, empatándose en el segundo mayor número de nominaciones en la historia del SAG. La película obtuvo nominaciones individuales para Mosaku (actriz de reparto), Michael B. Jordan (mejor actor), Caton (actor de reparto), además de una nominación al reparto.

Variedad La empresa matriz PMC es propietaria del productor de los Globos de Oro, Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge.