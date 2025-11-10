La estrella de ‘Sing Sing’ Clarence Maclin forma parte de ‘The Breakthrough Group’

Clarence “Divine Eye” Maclin, que obtuvo una nominación al Oscar por su actuación en “cantar cantar”, ha abordado el corto documental de Ben Rekhi “El grupo innovador”como productor ejecutivo.

La película, que califica para la consideración del Premio de la Academia, narra los viajes de personas anteriormente encarceladas que atraviesan un programa de rehabilitación. Undine Buka produjo junto a Doug Blush, el dos veces ganador del Oscar conocido por su trabajo en «The Elephant Whisperers» y «Period. End of Sentence».

El documental lleva a los espectadores al interior de The Other Side Academy (TOSA), un programa con sede en Salt Lake City que se aleja marcadamente de los modelos de rehabilitación convencionales. Los participantes se comprometen a un riguroso programa de dos años y medio que no les cuesta nada, con operaciones financiadas por los propios negocios de la organización, incluida una empresa de mudanzas y una tienda de segunda mano. La película sigue a cuatro personas que pasan por el programa junto con uno de sus directores.

Lo que distingue a TOSA es su estructura impulsada por pares: no participan terapeutas ni personal clínico, solo personas anteriormente encarceladas que guían a otros con antecedentes similares. Los aceptados en el programa normalmente se han enfrentado a arrestos 15 veces en promedio. Los resultados lo dicen todo: los graduados experimentan una tasa de regreso a prisión inferior al 20%, una mejora espectacular con respecto al promedio nacional del 70%, lo que representa una reducción del 350% en la reincidencia.

«La misión de este documental habla de muchas de las cosas que me importan», dijo Maclin. «En ‘Sing Sing’, pude contar mi historia de cómo convertí mi negatividad en las calles en algo positivo para otras personas. Esta película cuenta una historia similar de personas que intentan reconstruir sus vidas. Muchos de nosotros que volvemos a casa desde la cárcel, sentimos que le debemos algo a la sociedad. Puede que no siempre podamos equilibrar esa balanza, pero tenemos que seguir intentándolo. Una de las maneras de devolver el dinero es ayudando a la siguiente persona a salir. Eso es lo que me encanta de esta película. Se trata de no dejar que nadie «Tu equipo falla. Se trata de responsabilizar no solo a ti mismo, sino también a todos los que te rodean. Todo este equipo tiene que ganar o todos vamos a perder».

El tema resuena personalmente para Maclin, quien cumplió 17 años en la prisión de Sing Sing en el norte del estado de Nueva York. Durante su encarcelamiento, participó en Rehabilitación a través de las artes (RTA), experiencias que dieron forma a su aclamado papel junto a Colman Domingo en la destacada temporada de premios del año pasado.

Rekhi, cuyo documental anterior “The Reunited States” fue producido por Van Jones y Meghan McCain, dijo que conectaba con el enfoque de TOSA.

«Como alguien que luchó contra la adicción y la depresión a lo largo de los años, quedé impresionado por las innovadoras intervenciones de TOSA que están produciendo resultados reales. Su enfoque singular está transformando las vidas de las personas a las que la sociedad había abandonado», dijo. “Nos sentimos muy honrados de trabajar con Clarence Maclin para acercar esta película al público. Él encarna esta transformación con cada fibra de su ser. Desde ser arrestado cuando era un adulto joven hasta pagar su deuda con la sociedad durante casi dos décadas y ser nominado a un Oscar por contar su verdadera historia, Clarence es la prueba viviente de que nadie está más allá de los límites de la redención y que su pasado no tiene por qué definir su futuro”.

Blush se incorporó una vez concluida la filmación y dedicó más de un año a dar forma al montaje final junto con el equipo.

“Cuando vi por primera vez lo que Ben y Undine habían filmado, quedé asombrado por el acceso que habían obtenido y la confianza que habían construido con TOSA”, dijo Blush. «Estás ahí con los personajes mientras superan sus momentos más profundos y oscuros. Es realmente extraordinario. La recuperación es un trabajo duro y sentimos que era importante no endulzar nada de eso. Hay un momento en el tercer acto en el que uno de los personajes hace las paces con su familia y eso te golpea justo en el corazón. Para cualquiera que esté sufriendo una adicción, o conozca a alguien que la esté sufriendo, esta es una historia que demuestra que nadie está más allá de los límites de la redención».

Más allá de sus proyectos ganadores del Oscar, los créditos de Blush incluyen la producción de “Gamestop: Rise of the Players” y la edición de “Icarus”, que ganó el Premio de la Academia, y “Twenty Feet From Stardom”.

El otro trabajo como directora de Rekhi incluye “Watch List”, una producción de XYZ Films y Bron Studios ambientada en Filipinas que sigue a una joven madre que trabaja de forma encubierta con los escuadrones de la muerte de la policía durante la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte.

Por «Sing Sing», Maclin recibió una nominación a guión adaptado compartida con Greg Kwedar, Clint Bentley y John «Divine G» Whitfield. Su trabajo como actor en la película le valió el reconocimiento de los premios BAFTA, Critics Choice y Independent Spirit Awards, además de una victoria en el Gotham Award. Acaba de terminar de filmar el papel principal en “In Starland”, que marca el debut como director del actor británico Ray Panthaki y actualmente se encuentra en postproducción.

«Parte de la razón por la que ‘Sing Sing’ apareció fue que era muy honesto», dijo Maclin. «No se centró en la violencia en la prisión o en la corrupción de los oficiales. En cambio, se trató de la transformación. Eso podría suceder en cualquier lugar. Y de eso se trata este documental. Incluso fuera de los muros de la prisión, la gente queda encerrada en sus propias creencias. La gente piensa que está sola en su sufrimiento y por eso no busca ayuda. ¿Sabes a qué me refiero? Y esta película dice que no eres el único. Todos pasamos por eso. Me han herido muchas veces. Y si puedo recuperar mi vida «Vuelve, tú también. Eso es hermoso, hombre. No puedo esperar a que la gente lo vea».