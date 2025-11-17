La estrella de ‘Shogun’ Hiroyuki Sanada adelanta la segunda temporada y la secuela de ‘Mortal Kombat’

Hiroyuki Sanada se está preparando para regresar como Lord Toranaga en la muy esperada segunda temporada de “shogun”, prometiendo a los espectadores más acción, estrategia y drama familiar a medida que la historia avanza una década desde la conclusión de la primera temporada.

La temporada 1 siguió las luchas de poder entre los señores feudales en el Japón de principios del siglo XVII, con Toranaga navegando en intrigas políticas y guerras mientras un marinero inglés se ve envuelto en el conflicto.

«Me estoy haciendo mayor, pero todavía no tenemos paz», dice Sanada. Variedad de la temporada 2. “Entonces [we] Tenemos que luchar para lograr la paz en Japón. Mucha acción y estrategia, y luego llegará más drama familiar que la temporada 1”.

El actor, que actúa como estrella y productor de la serie, atribuye el compromiso del programa con la autenticidad como un factor clave de su éxito. La temporada 1 arrasó en los premios Emmy con 18 victorias, incluido el de mejor actor para Sanada, lo que la convierte en uno de los programas más condecorados en la historia de la televisión.

“Intentamos hacer [it] auténtico porque la historia en sí es entretenimiento ficticio, porque tenemos un modelo de la historia, pero [it’s] entretenimiento muy original», explica Sanada. «Por eso tenemos que hacer un espectáculo auténtico sobre nuestra cultura e historia. Y creo que funcionó. Recibimos una gran reacción del público y también de la crítica”.

Esa recepción positiva le ha dado confianza al equipo de producción para mantener su enfoque para la temporada 2. La serie continuará filmándose en Vancouver, donde se rodó la primera temporada durante la pandemia de COVID-19. Si bien Japón ofrece ahora generosos incentivos para la filmación, Sanada señala que Vancouver ofrece ventajas prácticas para la producción.

«Vancouver tiene una buena ubicación y, sin edificios ni cables modernos, no es necesario colocar CGI», afirma. «Es difícil encontrar una buena ubicación amplia sin edificios modernos en Japón». Agrega que, si bien algunos castillos, templos y edificios japoneses auténticos pueden usarse para tomas específicas, la mayor parte de la filmación se puede realizar en Vancouver.

Más allá de su éxito inmediato, Sanada considera que “Shogun” tiene implicaciones más amplias para la colaboración internacional. Él cree que la serie ha creado nuevas oportunidades para el intercambio creativo entre las industrias del entretenimiento.

«‘Shogun’ abrió mucho más la puerta entre Oriente y Occidente, y entonces creo que podríamos crear el puente entre Oriente y Occidente», dice Sanada. «Ese es un gran significado del éxito de ‘Shogun’. Así que espero [that] próxima generación de creadores y actores, [becomes] Es mucho más fácil estar de ida y vuelta. [between] Oriente y Occidente. Esa era mi esperanza, y entonces tal vez [the] El efecto ‘Shogun’ puede hacer eso”.

El atractivo global del programa, a pesar de estar aproximadamente un 70% en japonés con subtítulos, refleja los cambios en los hábitos de la audiencia acelerados por la pandemia. Sanada señala la base de fans multigeneracional de la novela original de James Clavell y la mayor comodidad de los espectadores con el contenido subtitulado durante los encierros como factores en el alcance del programa.

«Durante la pandemia, mucha gente no podía ir a los cines. Pero empezaron a ver muchas culturas diferentes». [and] drama con subtítulos, de modo que entrenó a la audiencia para leer los subtítulos y luego ver otra cultura», dice. «El tiempo ha cambiado. Las audiencias cambiaron mucho estos [past] pocos años. Así que todos los tiempos coincidieron”.

Cuando se le pregunta qué hace que “Shogun” sea relevante para el público moderno, Sanada vuelve al tema de la autenticidad. En una era en la que los espectadores pueden verificar fácilmente el contenido, él cree que el compromiso del programa con la precisión cultural lo distingue.

«Hoy en día, pueden investigar todo fácilmente. Entonces, si [there is] malentendidos, trampas, no quieren ver. Intentamos hacer que este programa fuera auténtico, así que tal vez sintieron: ‘Oh, este es uno para ver'», dice. «Lo sintieron incluso desde el tráiler. Sintieron autenticidad. Así que esa fue el arma más importante para nosotros”.

De cara al futuro, Sanada también habla de su papel en “mortal kombat 2″, donde repite el personaje de Scorpion/Hanzo Hasashi. Elogia el diverso elenco asiático de la película, que incluye a su coprotagonista de «Shogun», Asano Tadanobu, quien interpretó a Yabushige.

«Realmente disfruté el rodaje. Además, todo el reparto es como un casting de Asia Pacífico, con muchos actores asiáticos», dice Sanada. «Estoy feliz porque a todos los actores asiáticos les fue bien en la película. Así que otro llamamiento al mundo desde Asia».

La segunda temporada de “Shogun” comienza a filmarse en enero.