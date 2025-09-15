La estrella de ‘Severance’ Britt Lower gana a Emmy por la actriz principal en un drama

Britt Lower ha ganado el Premio Emmy a la Mejor Actriz en una serie dramática para la temporada 2 de «Severance».

Ella venció a otros nominados Kathy Bates («Matlock»), Sharon Horgan («Bad Sister»), Bella Ramsey («The Last of Us») y Keri Russell («The Diplomat») para ganar la categoría. Esta fue la primera nominación al Emmy de Lower y la primera victoria.

«Severance» debutó originalmente en Apple TV+ en 2022 con aclamación crítica y popular inmediata, pero los fanáticos se vieron obligados a esperar tres años para la segunda temporada, que se inclinó en enero. Sin embargo, la espera hizo poco entusiasmo aburrido. «Severance» fue el programa más nominado en el EmmysTrasando 27 nominaciones totales. Al llegar a los premios Emmy de horario estelar del domingo, el programa ya había recogido Seis victorias en los Premios Creative Arts Emmy el fin de semana anterior.

