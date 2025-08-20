La estrella de Rising Raiders predijo tener una oportunidad sorpresa de comenzar un trabajo inicial

El Las Vegas Raiders Hice bien en apuntalar algunos de los numerosos agujeros en su lista en esta temporada baja, pero al ingresar al campo de entrenamiento, todavía había un puñado de trabajos iniciales en juego. Uno de ellos fue el papel de esquinero inicial junto a Eric Stokes en defensa, y un nombre inesperado sorprendentemente ha hecho algo de ruido en esta competencia.

Con el intercambio de Jakorian Bennett a los Philadelphia Eagles, la mayoría de la gente creía que Darien Porter o Decamerion Richardson ganarían el trabajo inicial. Sin embargo, Kyu blu kelly De repente ha arrojado su sombrero al ring, y podría resultar en que sea uno de los esquineros iniciales de los Raiders en la Semana 1.

Kyu Blu Kelly continúa impresionando con los Raiders

Kelly irrumpió en la liga como selección de quinta ronda en el draft de la NFL 2023 con los Baltimore Ravens, pero terminó siendo liberado antes del comienzo de la temporada. Después de eso, Blu pasaría tiempo con los Seattle Seahawks, Green Bay Packers y Washington Commanders en su campaña de novato, antes de que finalmente fuera liberado por el último equipo antes de la campaña 2024.

Eso llevó a Kelly a los Raiders, donde ha pasado el año pasado de su carrera. En su mayor parte, Kelly fue una jugadora de escuadrón de práctica la temporada pasada, pero salió al campo por cuatro juegos, acumulando solo un par de tacleadas en equipos especiales. A pesar de su falta de tiempo de juego, Kelly siguió trabajando para mejorar su juego detrás de escena, y su arduo trabajo ha valido la pena este verano.

Dado que Las Vegas tiene un trabajo de esquinero abierto para la toma, Kelly se ha empujado a la competencia, ganando el asentimiento inicial en el segundo juego de pretemporada del equipo contra los San Francisco 49ers. Además de Stokes, Kelly se ha visto como el mejor esquinero de los Raiders, y llevó a Case Keefer del Sun de Las Vegas para predecir que lo hará Gana el trabajo inicial sobre Porter y Richardson.

«Kelly, de 24 años, ha pasado la última semana y media dividiendo repeticiones del primer equipo con el esquinero novato Darien Porter en la práctica», escribió Keefer. «En el juego de pretemporada del año en casa de los Raiders en casa del sábado contra los 49ers, Kelly hizo el primer comienzo de su carrera profesional. Y es poco probable que sea el último … Kelly parece ser un bloqueo virtual para hacer la lista con la única pregunta que es la cantidad de carga de trabajo que obtiene en la temporada regular».

Kyu Blu Kelly hace que la decisión de los Raiders en el esquinero sea bastante difícil

El ascenso de Kelly ha sido un desarrollo inesperado para los Raiders, pero a raíz de que Bennett sea intercambiado, ha sido una sorpresa bienvenida para el equipo. Por supuesto, tener éxito durante el campamento de entrenamiento y la acción de pretemporada no garantiza que Kelly sea un semental para Las Vegas cuando llegue la temporada regular, pero ha parecido parte de un esquinero titular durante todo el verano.

La competencia aún no está envuelta, pero es cada vez más probable que Kelly obtenga el primer tiro para que el trabajo de esquinero inicial sea suyo una vez que llegue la semana 1. Buscará terminar el campamento de entrenamiento con una nota alta y entregar otra fuerte actuación en el final de pretemporada de los Raiders contra los Cardenales de Arizona.