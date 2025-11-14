La estrella de RHOP Karen Huger hará una entrevista con Andy Cohen después de su liberación de prisión

Como se revela en el tráiler de mitad de temporada del programa presentado en BravoCon el viernes, Karen Huer – la alguna vez y quizás futura estrella de “Las verdaderas amas de casa del Potomac”- ha hecho una entrevista con Andy Cohenel productor ejecutivo de la franquicia “The Real Housewives”. El tráiler se reprodujo durante el panel del programa, “Potomac Takes Vegas”, que contó con el elenco de la temporada 10 (sin Huger, aunque ella estará en la convención de fans este fin de semana). La entrevista de Cohen con Huger se transmitirá durante el final de temporada.

Huger salió de prisión el 2 de septiembre, después de haber cumplido seis meses. Fue arrestada en marzo de 2024 en Potomac, Maryland, por conducir bajo los efectos del alcohol y conducir en estado de ebriedad, entre otros cargos. Anteriormente había tenido tres infracciones de conducción relacionadas con el alcohol. Durante toda la temporada 9 de “The Real Housewives of Potomac”, proclamó su inocencia y sostuvo que sería exonerada. Huger fue declarado culpable de todos los cargos en el juicio celebrado en diciembre de 2024 y ingresó en un centro de tratamiento. No asistió a la reunión de la temporada 9, que fue grabada después de su condena y transmitida en febrero de este año, pero sí grabó un mensaje en video que decía: «No, no soy alcohólica, seamos claros».

Huger parece tomar un camino diferente en la entrevista con Cohen. Al final del tráiler, una voz grita: «¡Karen!». y un Huger invisible y de voz suave dice: «¿Hola?» Fuera de cámara, luego dice: «Estoy bien, gracias». Luego, el esposo de Huger, Ray, saluda a Cohen en la puerta, luciendo exuberante, y después de sentarse, Cohen dice: «Aquí estamos, eres una mujer libre». Huger, luciendo cómodo con un suéter beige, lo mira y dice: «Es hora de hablar sobre mi adicción».

Huger fue sentenciada a dos años de prisión con un año suspendido y cinco años de libertad condicional el 26 de febrero. Inmediatamente fue detenida y su fecha de liberación anticipada se anunció en agosto.

Ella no es el único miembro del elenco de “RHOP” que se enfrenta a cuestiones legales. El tráiler también mostró que el programa se reinició, también para el final, para arrojar luz sobre la difícil situación actual de Wendy y Eddie Osefo. cuyo arresto por múltiples cargos de fraude en octubre conmocionó a la Bravosfera.

“Hemos pasado por muchas cosas juntos en nuestras vidas”, le dice Eddie Osefo a Wendy. «Pero esto se lleva la palma». Ella responde: «¿Cómo crees que esto afectará nuestro matrimonio?» Luego los dos se abrazan.

Wendy Osefo apareció en el panel de BravoCon y dijo que no puede comentar sobre los detalles de las acusaciones.