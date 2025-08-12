La estrella de Reggaeton Jhayco arrestada en Florida por presunta posesión de drogas

Estrella de Reggaeton nominada a Grammy Jhayco fue arrestado por cargos de drogas el martes por la mañana en Miami, según un informe de arresto visto por Variedad.

El cantante puertorriqueño, cuyo verdadero nombre es Jesús Manuel Nieves Cortés, ha sido ampliamente reconocido por las colaboraciones exitosas con J Balvin, Bad Bunny («Dákiti», «Tarot», «No Me Conoce» y más) y Kali Uchis, entre otros. Hasta 2019, actuó bajo el nombre artístico Jhay Cortez.

El informe revela cargos por posesión de cocaína y marihuana bajo el nombre de Cortés, junto con una foto de su foto. Fue arrestado y reservado alrededor de las 4:24 am en el Centro Correccional Turner Guilford Knight en el condado de Miami-Dade.

Fue acusado de posesión de cocaína de 20 gramos o menos de cannabis, con un bono establecido en casi $ 3,000. Ese bono figura como pagado y presentado.

No se ha revelado más información en este momento. Los representantes de Jhayco no regresaron de inmediato VariedadSolicitud de comentarios.

Después de un paréntesis de tres años después de su álbum 2021 «Timelezz», Jhayco lanzó un álbum de estudio de larga duración, compuesto por 29 canciones y con Yandel, DJ Khaled, Peso Pluma y más, en septiembre titulado «Le Clique: Vida Rockstar (x)». El registro fue coescrito y coproducido por Jhayco junto con los pesos pesados de la industria como Tainy, Haze y El Arma Secreta.

El disco se convirtió en su tercer top 10 en la lista de álbumes latinos de Billboard y también aseguró una apertura número 2 en la lista de álbumes de ritmo latino de la publicación. Su lanzamiento más reciente fue un sencillo llamado «Bouncy» con Bryant Myers.