La estrella de Pitt Katherine Lanasa para juzgar Best in Drag Pageant

Recién salido del Ganar Emmy por su trabajo como enfermera Dana Evans en El exitoso drama médico de HBO Max «The Pitt» Katherine Lanasa se ha firmado para ser juez en este año Mejor en drag espectáculo.

El concurso anual de competencia Amateur Drag Queen con sede en Los Ángeles, que comenzó hace más de 30 años, beneficia a la Alianza de AplA Health para la vivienda y la curación.

Los jueces adicionales incluirán la estrella de «Melrose Place» y el show de su esposo de Lanasa, Judy Greer, Kathy Kinney, Dan Bucatinsky y Marc Malkin de Variety.

La oferta se lleva a cabo el 5 de octubre en el Teatro Orpheum en el centro de Los Ángeles.

«Estamos más que entusiasmados de traer mejor a Drag, una celebración de creatividad y audacia», dijo el CEO de APLA Health, Craig E. Thompson, en un comunicado. «Este evento es una expresión de nuestro compromiso con la salud, la dignidad y el bienestar de nuestra comunidad. En un momento en que nuestra comunidad está bajo ataque, los fondos recaudados son críticos para proporcionar viviendas vitales y servicios de apoyo a los más afectados por el VIH».

El programa de este año también contará con una actuación de «RuPaul’s Drag Race» Estrella y ex concursante de oferta Salina Estities.

Salina estates en la celebración de los Premios Queerties 2024 en Eden Sunset el 12 de marzo de 2024 en Los Ángeles, California. (Foto de Christopher Polk/Variety) Variedad a través de Getty Images

APLA Health, que se fundó en 1983, atiende a más de 22,000 personas cada año en ocho ubicaciones en todo el condado de Los Ángeles. Su programación incluye atención primaria, atención dental, salud del comportamiento y servicios de salud sexual. El programa Vance North de Vance de APLA distribuye más de un millón de comidas anualmente, lo que lo convierte en la despensa de alimentos más grande del país para personas con VIH.

«Invitamos a los asistentes a experimentar una noche de extravagancia sin complejos que celebra la diversidad vibrante de nuestra comunidad», dijo el director de Alliance for Housing & Healing, Terry D. Goddard. «Best in Drag ofrece más que entretenimiento: es una declaración de inclusión, empoderamiento y fuerza comunitaria. Cada disfraz, acto y actuación está infundido con un espíritu de alegría, desafío y amor, lo que hace que la noche sea un evento imperdible para aquellos que aprecian el arte con el propósito».

Para boletos, ve a bestindragshow.com.