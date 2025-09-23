La estrella de ‘Pink Panther’, ‘8 1/2’ fue 87

Cardinal de ClaudiaLa sexy estrella de cine italiana que apareció en películas italianas clásicas, incluidas «8½» de Fellini y «Rocco y sus hermanos» de Visconti y «The Leopard», Spaghetti Western de Sergio Leone «Once Upon A Time in the West», así como «The» The the «The the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the t c t, the the the the the the t cle the the the the the the the the the the the the the the tea Pantera rosa«Ha muerto. Tenía 87 años.

Su agente Le dijo a la AFP que ella murió en Nemours, cerca de París. «Ella nos deja el legado de una mujer libre e inspirada como mujer y como artista», dijo Laurent Savry en un comunicado.

Al principio de su carrera, Cardinale hizo impresiones muy distintas en los roles de apoyo: en medio de una serie de actuaciones asombrosas en «Rocco y sus hermanos» de Visconti, por ejemplo, todavía se destacó con un giro impresionante como la nueva esposa del hermano mayor; Del mismo modo, en «The Leopard» del director, su efervescencia sexy como la novia del personaje de Alain DeLon era memorable incluso si la imponente actuación de Burt Lancaster dominaba la imagen.

En «8½» de Fellini fue acreditada por segunda vez después de Marcello Mastroianni por su papel de Claudia, una musa esquiva y etérea, seductora e imaginaria, que ofrece, como dijo Roger Ebert, «la posibilidad tentadora de que todo se perdone».

También protagonizó junto a Jean Paul Belmondo en la aventura del período francés de Philippe de Broca «Cartouche» (1963). El New York Times ofreció su aprobación vergonzosamente lujuriosa: «La hermosa morena Claudia Cardinale, que le da a todos, incluida su vida, para que pueda cortejarse a su noble dama, está noblemente dotada de sí misma. Y una sonrisa rápida y intermitente, una voz agradablemente ronca y una sensación de humor a las atributos físicos no ocultos por sus carácter mínimo».

En el clásico de comedia de la comedia de Blake Edwards en 1963 «The Pink Panther», protagonizó la princesa Dahla, propietaria de la joya del título que el ladrón conocido como el Phantom (David Niven) busca robar. (La actriz regresó a la franquicia después de la muerte de Peter Sellers por un papel en «Son of the Pink Panther» de 1993, protagonizada por Roberto Benigni).

Cardinale no tenía mucho que hacer en el occidental «The Professionals» occidental de Richard Brooks en 1966, pero la trama volvió a su personaje: interpretó a la esposa de un hombre rico (Ralph Bellamy) que es secuestrada por un bandido mexicano; Los profesionales del título, interpretados por Burt Lancaster y Lee Marvin, son contratados para recuperarla. La película fue nominada al Oscar para director, guión y cinematografía.

En el spaghetti occidental de Sergio Leone, «Once Upon a Time in the West», en el puesto número 29 del Top 250 del IMDB, Cardinale tiene un gran momento como su personaje, una ex prostituta que ahora está casada con hijos, llega a la casa de su esposo después de un viaje de Nueva Orleans para descubrir primero una procesión y luego los cuerpos de sus cargos de sus muertos.

En la muy considerada miniserie de 1977 «Jesús de Nazaret», protagonizada por Robert Powell, Cardinale apareció como la adúltera. La actriz también tuvo un papel de apoyo sustancial en la miniserie de la NBC de 1983 «Princess Daisy», basada en la novela de Judith Krantz.

She appeared in Werner Herzog’s notorious “Fitzcarraldo” (1982) — the film about a madman’s bizarrely noble effort that was itself a bizarrely mad but noble effort — as a madam who loves Klaus Kinski’s Fitzgerald, who seeks to drag a steamship across the Brazilian jungle, make a lot of money with it, build an opera house in the jungle and invite Caruso to sing in él.

En 1984, Cardinale protagonizó junto a Mastroianni en la adaptación de Marco Belloccho de «Enrico IV» de Pirandello (Henry IV), y la película fue nominada para la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

Claude Joséphine Rose Cardinale nació en Túnez, en lo que ahora es Túnez, de los padres de la herencia siciliana. Sus lenguas nativas eran francés, árabe tunecino y el idioma siciliano de sus padres: no aprendió a hablar italiano hasta que ya había comenzado a ser elegida en películas italianas.

Hizo su debut cinematográfico en «Goha» de 1958, de Jacques Baratier, que había querido que un tunecino nativo emitiera frente a Omar Sharif.

Una organización de cine italiana en Túnez organizó una competencia para encontrar a la niña italiana más bella de Túnez; El premio fue un viaje a Venecia durante el Festival de Cine de Venecia. Los productores de cine italianos la vieron allí, y fue invitada a asistir al Centro Experimental de Cinematografía en Roma, pero no le fue bien allí, en parte debido a su falta de fluidez en italiano, y se retiró después de tres meses, lo que se convirtió en una historia de portada en una revista popular.

De vuelta en Túnez, descubrió que estaba embarazada, y estaba decidida a mantener al niño aunque todavía estaba en su adolescencia; Afortunadamente, Franco Cristaldi, propietaria de la compañía de producción Vides, le ofreció un contrato exclusivo de siete años. Él manejó su carrera temprana y se casaron desde 1966 hasta 1975.

Su primera película bajo el New Deal fue la parodia de cine de atracción de 1958 de Mario Monicelli «Big Deal on Madonna Street», protagonizada por Vittorio Gassman y Marcello Mastroianni, que fue nominado a Oscar a la mejor película en idioma extranjero.

Rápidamente se convirtió en una jugadora muy ocupada en la escena de la película italiana, con seis características en 1959 y cuatro en 1960. Estaba entre las muchas estrellas de la épica «La batalla de Austlitz» de Abel Gance en 1960.

La actriz trabajó constantemente durante las siguientes más de cinco décadas.

Cardinale regresó a Túnez para la película de 2010 de Mehdu Ben Attia «The String», en la que interpretó a la madre rica de un árabe gay criado en Francia. También apareció en «The Artist and the Model» de 2012 del director español Fernando Trueba como la esposa del artista interpretado por Jean Rochefort. El crítico Rick Marianetti dijo: «Cardinale es maravilloso, rociado y radiante, es difícil comprender que apareció en el original ‘The Pink Panther’ y ‘8 ½’ de Fellini en 1963».

Más recientemente, apareció en «Effie Gray» de 2014, la historia de la esposa del crítico de arte victoriano John Ruskin, protagonizado por Dakota Fanning.

La actriz ganó un oso de oro honorario en el Festival de Cine de Berlín 2002, un león de oro en el Festival de Cine de Venecia en 1993 y una carrera David en los Premios David Don Donatello de Italia en 1997.

Había ganado un David especial en 1961 por su actuación en «Girl With a Madure» de Valerio Zurlini y la mejor actriz Davids para «Mafia» de Damiano Damiani en 1968 y «A Girl in Australia» de Luigi Zampa en 1971.