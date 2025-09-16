La estrella de ‘Pachinko’ Kim My’s Busan Film ‘Hana Korea’ presenta el trailer

El primer trailer ha sido presentado para «Corea«Un drama de refugiados norcoreanos protagonizando»Pachinko‘s» Kim míaantes de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Busan.

El trailer ofrece un primer vistazo a la coproducción danesa-coreana, que sigue a Hyesun, un joven refugiado de Corea del Norte que llega en Corea de Corea del Sur acelerada e hipermoderna y debe navegar los desafíos emocionales y culturales de comenzar en una sociedad de alto rendimiento mientras enfrenta el precio de la libertad y su pasado.

El cineasta danés Frederik Sølberg escribió y dirigió el drama en su debut narrativo, luego de su galardonado documental «Doel». El proyecto está coescrito por Sungjae «Sharon» Choi, mejor conocido como el intérprete de Bong Joon-Ho que acompañó al director del «parásito» a lo largo de su campaña de premios internacionales.

Kim, quien obtuvo el reconocimiento internacional por su interpretación de la joven Sunja en «Pachinko» de Apple TV+, lidera un elenco que Incluye a Kim Joo-Rroung del «Juego de Squid» de Netflix y un Seo-Hyun de «Okja» de Bong Joon-ho.

En la declaración de su director, Sølberg describe el proceso de desarrollo de seis años como «uno de los períodos más transformadores de mi viaje artístico», señalando su colaboración con los refugiados de Corea del Norte Hyorin como investigación y «autoconfrontación».

«A través de este proceso, llegué a ver el cine como un diálogo en lugar de una declaración, un acto de presenciar que equilibra la intimidad con la distancia y la empatía con el respeto», dijo Sølberg.

«Hana Corea» es producida por Sara Stockmann de Sonntag Pictures, con sede en Copenhague y Heejung Oh, de Seúl’s Sieesaw Pictures, con apoyo del Instituto de Cine Danés, el Consejo de Cine Coreano y otros cuerpos de financiación internacional. Las ventas internacionales son manejado por Reinvent.

La película se estrenará en el Flash Forward Strand de Busan.

Mira el trailer aquí: