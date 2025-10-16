La estrella de ‘Outlander’ Sam Heughan en imágenes de primer vistazo de ‘Macbeth’ de RSC

El Compañía Real de Shakespeare ha publicado fotos de producción de su vestimenta moderna “macbeth”, marcando Sam HeughanSu primera actuación con la compañía y su regreso al teatro después de 10 años se centró en el trabajo en pantalla.

Las imágenes muestran una puesta en escena contemporánea que reimagina la tragedia de Shakespeare en la Escocia de finales del siglo XX. Heughan aparece con ropa informal moderna (una camiseta sin mangas blanca con una camisa abierta y una cadena de oro), mientras que el set presenta un ambiente de bar detallado con botellas, tubos fluorescentes y una puesta en escena íntima.

Varias fotografías muestran momentos dramáticos, incluidas escenas con sangre visible en el escenario que enfatizan la narrativa violenta de la obra.

El director Daniel Raggett ha trasladado la historia a los barrios de clase trabajadora del Glasgow de los años 90, enmarcando la lucha por el poder a través de la lente de los conflictos de pandillas y las disputas familiares. El diseño, capturado en las cambiantes fotografías de Helen Murray, utiliza una iluminación intensa y una estética minimalista que acerca al público a la acción en una configuración circular.

Raggett dirigió anteriormente la puesta en escena del RSC en 2024 de “Edward II” de Marlowe con Daniel Evans. Para esta producción, se ha inspirado en el trabajo del cineasta escocés Peter Mullan, las películas de “El Padrino” de Francis Ford Coppola y el cine de terror psicológico reciente como “Hereditary” de Ari Aster.

Lia Williams interpreta a Lady Macbeth en lo que por lo demás es un elenco enteramente escocés que abarca varias generaciones. La compañía incluye a Alec Newman como Macduff, Nicholas Karimi como Banquo y Alison Peebles, Eilidh Fisher e Irene Macdougall como las tres brujas.

Heughan ha pasado la última década principalmente en televisión y cine, y se hizo ampliamente conocido por interpretar a Jamie Fraser en «forastero» junto a Caitriona Balfe. Se formó en la Real Academia Escocesa de Música y Drama y obtuvo una nominación al Olivier en 2003 como intérprete más prometedor por «Outlaying Islands» de David Greig en el Royal Court y el Traverse Theatre. Sus créditos teatrales también incluyen «Crime & Punishment», «The Seagull» y «Prometheus Bound».

La producción cuenta con diseño de Anna Reid, iluminación de Ryan Day y música original de Tommy Reilly.

“Macbeth” se presentará hasta el 6 de diciembre en The Other Place en Stratford-upon-Avon.