La estrella de Onlyfans, Sophie Rain, dona $ 1 millón a MrBeast Teamwater Fund

Sophie Rainel joven de 20 años que afirma haber hecho una fortuna en OnlyFans, a la izquierda Mrbeast sin palabras después de que ella llamó a su Agua de equipo Caridad en vivo el jueves por la noche y prometió $ 1 millón a la causa.

MrBeast, el mayor YouTuber en la plataforma, volvió a cambiar el equipo con el creador Mark Rober para #Teamwater, que ha reclutado a más de 3.000 influencers para promover la iniciativa a recaudar $ 40 millones en el mes de agosto para proporcionar agua limpia a millones de personas en todo el mundo.

La lluvia llamó a la transmisión en vivo de MrBeast, co-anfitrión con Adin Ross y XQC, y le dijo a la tripulación de Teamwater que había estado buscando la oportunidad adecuada para contribuir. «He estado queriendo donar», dijo Rain. «No estoy seguro de cómo hacerlo, así que me alegro de que me hayas llamado porque quiero donar $ 1 millón, es lo que quiero donar».

La mandíbula de MrBeast cayó cuando anunció su compromiso de $ 1 millón: «¿Estás seguro?!» Él le preguntó. Rain dijo: «Estoy 100% seguro. Esta es una causa increíble. Aprecio todo lo que haces y eres una persona increíble y solo quiero apoyar esto porque es increíble».

MrBeast (nombre real: Jimmy Donaldson) respondió: «¡Whoa, gracias! Eso no era lo que esperaba». Su transmisión en vivo en patada estableció el objetivo de recaudar $ 12 millones para Teamwater; Hasta el viernes por la mañana, tenía más de $ 10 millones en promesas. En general, Teamwater ha contado $ 29.3 millones en contribuciones a partir del 15 de agosto.

En una publicación sobre X, Sophie Rain escribió Sobre la donación, «Llámalo Dirty Money, pero aún doné $ 1 millón más que tú 🤷‍♀️ Gracias por la oportunidad #Teamwater».

El mes pasado, Sophie Rain compartió una captura de pantalla En las redes sociales de sus ganancias de OnlyFans, alegando que ha ganado $ 80.1 millones hasta la fecha de la plataforma desde que se unió en julio de 2023. Rain dice que ha comprado un jet privado, siete autos y una granja de $ 2.7 millones en 20 acres de tierra de sus únicos ganancias.

La contribución de $ 1 millón de Rain actualmente la coloca en el top 20 en el Tabla de clasificación de Teamwater. Otras personas y empresas que han donado incluyen al CEO de Citadel Ken Griffin ($ 2.25 millones), Kick.com ($ 2 millones) y el CEO de Shopify, Tobias Lütke ($ 1.5 millones), mientras que YouTube y Google han contribuido con $ 2 millones en fondos coincidentes.

En una declaración proporcionada por sus representantes, Sophie Rain dijo sobre la donación de Teamwater: «El acceso al agua limpia es algo que muchos de nosotros damos por sentado, pero para millones de personas, es una lucha diaria. Esta donación es mi forma de usar mi plataforma para algo que importa. Quería hacer algo que tenga un impacto real e inmediato». Ella agregó: «No todos pueden dar un millón de dólares, y está bien. Incluso una pequeña contribución puede ayudar a cambiar la vida de alguien. Si mi donación motiva a otros a tomar medidas, entonces vale la pena cada centavo».

Rain, que tiene su sede en Miami, tiene más de 500,000 suscriptores en solamente y más de 20 millones de seguidores en las plataformas de redes sociales. Según sus representantes, Rain «es un defensor vocal de los derechos de las trabajadoras sexuales y la evolución responsable de los espacios digitales para las mujeres».

En el pasado, la lluvia tiene reclamado Ella no publica fotos desnudas en OnlyFans. Sin embargo, su biografía actual en la plataforma dice: «Puedo ser virgen, pero no soy tan inocente como podría pensar … ¡Contenido completamente desnudo disponible!» La promoción actual en su página dice: «1 en OnlyFans por una razón 😏 Ven a ver por qué y si te unes ahora mismo me dm para ver mi primer video de masturbación 😅 (no le digas a mi madre por favor)». El precio regular de una suscripción a su página OnlyFans es de $ 10 por mes.