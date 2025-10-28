La estrella de ‘NCIS’ Mark Harmon regresará como Gibbs en el crossover de ‘NCIS Origins’

Marcos Harmon retomará el papel de Leroy Jethro Gibbs en un próximo episodio de “NCIS: Orígenes.”

Harmon, quien interpretó a Gibbs durante 18 temporadas en “NCIS”, es el narrador de “NCIS: Orígenes”, pero un evento cruzado del Día de los Veteranos marcará su primera aparición en pantalla desde el piloto de 2024 de la serie precuela.

El crossover se transmite el 11 de noviembre y comienza con “NCIS: Origins” a las 8 p. m., seguido de “NCIS” a las 9 p. m. Según la descripción oficial, “el joven Gibbs (Austin Stowell) y su equipo investigan la muerte de un oficial naval en una pequeña ciudad en los años 90, un caso que se reabrió inesperadamente en la actualidad”.

«Hace cuatro años, Gibbs desapareció en Alaska para vivir una vida de soledad», dijeron los co-showrunners David J. North y Gina Lucita Monreal. «Sabemos cuánto los fans han extrañado ver a Mark y se han preguntado qué está haciendo Gibbs hoy. Bueno, el 11 de noviembre, estamos muy emocionados de anunciar que Mark Harmon regresará como Leroy Jethro Gibbs en la hora ‘Origins’ del evento cruzado ‘NCIS’. No queremos revelar demasiado, pero digamos que Gibbs ya no está solo».

«Estoy muy orgulloso de la narración que David y Gina están haciendo en ‘Origins'», dijo Harmon. «Continúan superando los límites y profundizando en las historias de fondo de los personajes. Vinieron a mí con una idea para Gibbs que me gustó y me pareció un buen momento para hablar con él. Espero que los fans lo disfruten».

“NCIS: Origins” sigue a un joven Gibbs a principios de los años 90. La segunda temporada que se transmite actualmente sigue al equipo NCIS Camp Pendleton, liderado por Mike Franks (Kyle Schmid), así como la carrera inicial de Gibbs como agente especial. La serie está producida por CBS Studios, con North, Monreal, Harmon y Sean Harmon como productores ejecutivos.