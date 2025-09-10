La estrella de ‘Morning Show’ Reese Witherspoon en Rise of Female TV Creators

El elenco y los creadores de «El espectáculo de la mañana«Golpea la alfombra roja en Nueva York el martes por la noche para celebrar el Apple TV+ La cuarta temporada del show.

Hablando en la alfombra del Museo de Arte Moderno, el equipo detrás del programa abordó el tema de la IA, que juega un papel en la historia de la temporada 4.

«Aprendí mucho sobre la IA esta temporada», dijo Mimi Leder, productor ejecutivo y director. Variedad. «Lo que aprendí fue que nunca puede reemplazar el corazón humano y la conexión humana».

Mark Duplass, quien ha jugado Chip Black en el programa desde la temporada 1, dijo que «algo tendrá que dar» dentro de la industria del entretenimiento y su relación con la IA.

«Miro la IA y pienso si va a democratizar la tecnología y permitir que alguien en West Virginia haga esta secuencia de acción realmente genial e interesante que nunca hubieran podido hacer, increíble», dijo Duplass. «Pero si lo vas a usar para que sonido mezcle tu película de manera automatizada en lugar de contratar a los tres tipos que lo han estado haciendo, tenemos algunos problemas».

Variedad También preguntó a los que asistieron sobre el reciente estudio de la Universidad Estatal de San Diego que encontró que el porcentaje de Las creadoras femeninas en la transmisión están en su tiempo alto, 36%. Dada la historia de «The Morning Show» de tener mujeres en roles de liderazgo frente y detrás de la cámara, el equipo del programa estaba feliz de escuchar las noticias.

«Creo que es muy alentador», dijo Reese Witherspoon, estrella de la serie y productor ejecutivo. «Significa que todo el progreso y todo el empuje ha valido la pena. Las historias de las mujeres son importantes, importan. Y estamos viendo que se refleja en el mercado».

Leder se hizo eco de ese sentimiento, y agregó que ella y la showrunner Charlotte Stoudt hacen un punto de contratar «en su mayoría directores femeninas».

«Tenemos un tipo simbólico una o dos veces. La gente siempre ve a Charlotte y a mí y a un gran grupo de mujeres que dirigen el programa, pero no nos sentamos allí y decimos ‘¡Somos mujeres dirigiendo el programa!’ Solo somos cineastas y narradores de historias ”, dijo. «Ese es un gran tema esta temporada.