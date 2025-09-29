La estrella de ‘Morning Show’ Nicole Beharie se une a ‘Todos los pecadores sangran’

Nicole Beharie es la última incorporación al elenco de NetflixLa próxima adaptación de la serie de «Todos los pecadores sangran» Variedad ha aprendido.

Beharie protagonizará junto al líder previamente anunciado ṣọpẹ́ dìrísù, así como Miembro miembro del elenco John Douglas Thompson. La serie, basada en el libro del mismo nombre de Sa Crosby, se anunció originalmente en mayo como parte de la presentación inicial de Netflix a los anunciantes.

La logline oficial de la serie establece: «atormentado por la muerte prematura de su madre devota, el primer sheriff negro (Dìrísù) en un pequeño condado de Biblia Belt debe liderar la búsqueda de un asesino en serie que se ha estado aprovechando en su comunidad negra durante años en nombre de Dios».

Beharie aparecerá en la serie papel regular de Darlene Taylor, quien es la novia de Titus Crown (Dìrísù) en la novela.

Beharie actualmente protagoniza la serie de Apple TV+ «The Morning Show», se unió a la serie en su tercera temporada y con el cuarto estrenado el 17 de septiembre. Beharie obtuvo su primera nominación al Emmy para la Temporada 3 de ese programa, obteniendo el visto bueno en la destacada actriz de apoyo en una serie dramática. Sus otros roles de televisión incluyen protagonizar el drama sobrenatural de Fox «Sleepy Hollow», así como «Black Mirror» y «Escenas de un matrimonio». En el cine, Beharie es conocida por «Miss Juneteenth», «42», «bocina para Jesús. Salve tu alma».

Ella es representada por Uta y Hansen Jacobson.

Joe Robert Cole está adaptando «All the Sinners Bleed» para la pantalla y también servirá como productor ejecutivo y showrunner además de dirigir múltiples episodios, incluido el primero. Las producciones terrestres más altas de Obamas y la televisión Amblin también están produciendo junto con Cosby.