La estrella de ‘Monster’ Laurie Metcalf habla de la escena desnuda de Charlie Hunnam como Ed Gein

Laurie MetcalfLa carrera actoral de cuatro décadas de duración abarca comedia y drama en televisión, película y escenario. Sin embargo, hay un sueño que aún debe cumplir.

“Siempre quise hacer un musical”, me dice Metcalf. «Pero mi rango de notas es sólo de siete notas. Tendría que ser una parte extremadamente específica. No sé si eso alguna vez sería en mi futuro, pero creo que sería una gran prisa estar en un musical.

“Voy a empezar a manifestarlo”, añade entre risas.

Metcalf se encuentra actualmente en Broadway en el avance de Samuel D. Cazador‘s “Carretera Little Bear Ridge” un drama familiar sobre una mujer (Metcalf) que se reencuentra con su sobrino (Micah Stock). La obra, que se estrenará el 30 de octubre en el Booth Theatre, marca la séptima colaboración de Metcalf con el director. Joe Mantello.

«Estoy un poco cansado, pero este es mi lugar favorito», dijo Metcalf, quien ganó premios Tony en 2017 y 2018 por su trabajo en “Una casa de muñecas, parte 2” y “Tres mujeres altas” me dice por teléfono un viernes por la tarde reciente. «Tenemos dos avances en nuestro haber y esta tarde iré a tomar notas. Estamos afinando las cosas. Este es mi momento feliz».

Laurie Metcalf y Micah Stock en “Little Bear Ridge Road”. Foto: Julieta Cervantes

“Little Bear Ridge Road” llega inmediatamente después del lanzamiento de “Monstruo: La historia de Ed Gein”, la serie de Netflix protagonizada charlie hunnam como el asesino en serie Ed Gein y Metcalf como su dominante y fanática madre Augusta Gein. Después de que los cocreadores Ryan Murphy e Ian Brennan le propusieron el proyecto, «acepté hacerlo sin siquiera haber visto el guión», recuerda Metcalf.

Esta última entrega de la franquicia «Monster» de Murphy se centra en la relación de Ed con su madre y cómo sus acciones abusivas pueden haber contribuido a su horrible matanza a mediados de la década de 1950. «Es naturaleza versus crianza, ¿verdad?» dice Metcalf. «Creo que son ambos casos para él».

Una de las escenas más poderosas e inquietantes de la serie muestra a Augusta regañando a un Ed adulto mientras él se para frente a ella completamente desnudo. «Estoy sentado en esa silla mirando a un hombre adulto, pero le estoy sermoneando como si tuviera siete años», explica Metcalf. «No lo veo como un hombre adulto, sino que todavía lo veo bajo mi cuidado y bajo mi supervisión enferma. Es una experiencia de enseñanza de madre e hijo. Es simplista, pero retorcido. Pero mentalmente, fue útil verlo así».

Metcalf elogia al director Max Winkler. «A pesar del tema y el tono de la serie, el espacio de rodaje fue realmente divertido», dice. «Es difícil imaginar que ese tipo de trabajo sea divertido, pero fue porque fue muy colaborativo. Max es muy abierto a los accidentes que podrían ocurrir en la escena. Entre tomas me daba cosas que podíamos hacer. Algunas las usaba, otras no. Realmente me gustó trabajar de esa manera. El trabajo en sí era un escenario maravilloso, a pesar de lo oscuro que es».

Después de filmar “Monster” y una semana antes de regresar a Broadway, Metcalf terminó su próximo proyecto televisivo, la comedia de ocho episodios de Netflix sobre la mafia de Dan Levy y Rachel Sennott, “Big Mistakes”, sobre dos hermanos (Levy y Taylor Ortega) que están atrapados en el crimen organizado. Metcalf interpreta a su madre.

“Leí el piloto y luego le escribí a mi agente inmediatamente diciéndole: ‘100% quiero hacer esto’”, dice Metcalf, quien ganó tres premios Emmy por su trabajo en “Roseanne” y otro por un papel invitado en “Hacks”. «Vi lo único que era para una comedia de media hora con una sola cámara».

Le cuento a Metcalf que crecí en un barrio mafioso en Queens, Nueva York. “Esto te va a gustar”, dice. «Es muy, muy divertido y muy inesperado. No creo que el público sepa nunca hacia dónde se dirige».