La estrella de ‘Mirzapur’ Ali Fazal dirigirá el videos Prime Thorler ‘Raakh’

Ali Fazal («Mirzapur«) Está configurado en el encabezado Video principal«El próximo thriller de crimen de investigación indio»Raakh«Junto a Sonali Bendre (» The Broken News «) y Aamir Bashir (» Tiger 3 «).

La serie, producida por Endemolshine India y Gulbadan Talkies, será producida y dirigida por Prosit Roy («Paatal Lok»), con Anusha Nandakumar («Singham Again») y Sandeep Saket («Fuerza de Policía India») que sirven como creadores, escritores y codirectores. Ayush Trivedi («Fuerza de Policía India») está manejando las tareas de diálogo para el proyecto, que se estrenará en 2026.

«En Prime Video, queremos continuar superando los límites de la narración tradicional y traer narraciones matizadas a nuestros clientes», dijo Nikhil Madhok, director y jefe de originales de Prime Video India. «En la superficie ‘Raakh’ es un thriller repleto de giros inesperados y drama de alto riesgo. Sin embargo, en el fondo, esta es una historia muy emocional que permanecerá con el público mucho después de que hayan terminado de verlo».

Madhok agregó que la serie representa «una de las historias más poderosas que hemos contado en Prime Video» y elogió el reparto de Fazal, Bendre y Bashir por dar vida a «este mundo de alto riesgo creado por Anusha Nandakumar y Sandeep Saket».

La serie marca un proyecto significativo para Fazal, que ha construido un perfil internacional a través de papeles en películas como «Victoria & Abdul» y «Death on the Nile», así como la gran exitosa serie de videos «Mirzapur».

Rishi Negi, director de operaciones del grupo de Banijay Asia y Endemolshine India, posicionó la serie como más que un thriller de crimen convencional, describiéndolo como «una historia en capas e impulsada por el carácter que desafía los límites de la moral, la justicia y la consecuencia».

«La serie refleja el apetito en evolución del público indio y global para las narrativas que son emocionalmente complejas y del género», dijo Negi. «Estamos encantados de colaborar con un video principal para traer esta narrativa ambiciosa y emocionalmente cargada al público de todo el mundo».

El director Prosit Roy enfatizó las ambiciones temáticas de la serie, llamando a «Raakh» un «mundo profundamente inmersivo que empuja los límites mientras explora las complejas capas de la naturaleza humana».

«Anusha y Sandeep han creado una narración que profundiza en las áreas grises de moralidad, justicia y redención, todo mientras mantiene a los espectadores completamente comprometidos», dijo Roy. «Para mí, la serie representa un paso audaz en la narración india, combinando un drama intenso con estudios de personajes matizados».

El proyecto continúa la expansión de su primer video de su pizarra de originales indios, que incluye series como «Paatal Lok», «Panchayat», «Mirzapur», «The Family Man» y «Made in Heaven», así como «Citadel: Honey Bunny» y «Dahaad».