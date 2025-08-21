La estrella de ‘Mean Girls’ Angourie Rice ‘roba’ adquirida por visita

Visit Films ha adquirido derechos de ventas en todo el mundo a «Escabullirse«, La última característica del aclamado cineasta canadiense Clement Virgoantes de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El drama psicológico, coescrito por Virgo y Tamara Faith Berger, sigue a dos adolescentes, un debutante y un refugiado, que se enreda en un tira y afloja psicosexual ambientado en un universo alternativo que se hace eco del sur profundo.

Las estrellas del cine Amourie Rice («Mean Girls», «Spider-Man: Homecoming»), Mallori Johnson («Genius», «Kindred») y Lauren Lee Smith («Mutant X», «Trick ‘R Treat»).

Virgo, cuya película anterior «hermano» ganó 12 premios de pantalla canadienses, incluida la mejor película, produce junto a Damon d’Oliveira. Peter de Maegd («Ennio: The Maestro») y Tom Hameeuw («Peligro») también producen.

«Estamos encantados de asociarnos con Visit Films para llevar nuestra película ‘robar’ al público internacional», dijo Virgo. «Su historial probado en el mercado global y la comprensión profunda de diversos mercados los convierten en el socio ideal para compartir nuestra historia con los espectadores de todo el mundo. Esta colaboración representa un hito emocionante en el viaje de la película, y estamos seguros de que su experiencia nos ayudará a alcanzar la audiencia más amplia posible».

Visite el presidente de las películas, Ryan Kampe, agregó: “A medida que la visita se acerca a los 20 años en los negocios, es un honor continuar trabajando en algunos de los mejores e impactantes cine cada año. ’40 acres ‘el año pasado en Toronto «.

Los créditos de dirección de televisión de Virgo incluyen «The Madness» de Netflix y «Monster: The Jeffrey Dahmer Story», «The Wire» de HBO y «Greenleaf» de Own, donde también se desempeñó como productor ejecutivo de Oprah Winfrey. Su característica de 2022 «Brother» se estrenó en TIFF y ganó dos premios NAACP Image Awards a Best International and Best Independent Film. Su función de debut «Rude» se estrenó en Cannes en 1995.

Los próximos proyectos de Rice incluyen «CC: Emily» de Focus Feature e Universal Pictures, mientras que Johnson tiene «Is God Is» de Orion Pictures en la tubería.