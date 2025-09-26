La estrella de ‘Lupin’ Omar Sy al tocar un símbolo sexual en el amante francés de Netflix

Cuando el actor francés-productor Omar y comenzó a trabajar en el Netflix comedia romántica «Amante francés«, Lo que más le asustó no era jugar un símbolo sexual o mostrar algo de piel por primera vez. Estaba representando el mundo del espectáculo francés de una manera que no la convertiría en una caricatura.
En la película de Set Paris, que se lanzó a nivel mundial el viernes, SY interpreta a Abel Camara, un actor famoso pero hastiado que acaba de ser abandonado por su novia actriz. Inesperadamente se enamora de una camarera en la suerte (Sara Giraudeau), que está pasando por un divorcio y no le importa su fama.
El debut característico de Nina Rives, «French Lover» también ve a Camara y su séquito, incluido su agente (Pascale Arbillot) y el amigo de la infancia (Alban Ivanov), navegando por los altibajos de la industria cinematográfica como el popular actor compite por más «papeles serios». La película vuelve a encender SY con Hugo Gélin, quien anteriormente lo dirigió en el éxito de la taquilla francesa «Two is a Family» y se desempeñó como productor artístico en «Amante francés».
«Dado que estábamos haciendo una película sobre la industria y estamos en un entorno algo cerrado, fue un poco difícil determinar el nivel de crítica y auto-burla, por lo que pensamos mucho en eso», dice Sy, quien también produjo la película con su banner Korokoro Productions junto a Zazi Films y Federation Studio France.
«Tratamos de tener cuidado, lo que significa no ser demasiado duro con nosotros mismos, pero al mismo tiempo, tampoco ser demasiado amable, para tener la distancia correcta de todo y asegurar que haya cierta ternura, porque amamos nuestro negocio», agrega SY, que vive entre París y Los Ángeles y actualmente está haciendo alguna intensa capacitación física para su próximo papel como un «extracción en el» extracción «, el mostrador de los Russo Brothers.
Hablando con Variedad A través de Zoom, SY analiza hacer su debut romántico de comedia, construir una carrera en Francia y los Estados Unidos después de ganar un premio César hace 15 años y participar en proyectos como productor para evitar ser encasillados. El actor y productor abierto, que notablemente hizo «padre y soldado» (sobre los fusileros senegaleses durante la Segunda Guerra Mundial), también aborda el racismo en Francia, diciendo que «como musulmán negro, experimento mucho más racismo en Francia que en los Estados Unidos».
¿Cómo fue trabajar con Nina Rives en su función de debut?
Creo que no es ningún secreto que Nina es la esposa de Hugo Gelin. Cuando hicimos «dos es una familia», hubo un momento en que Hugo Gelin tuvo que irse por razones personales durante la filmación y Nina se hizo cargo del set durante dos días. Realmente vi que era una verdadera directora, que realmente tenía una forma de ver las cosas, de filmar. Nina es muy talentosa como artista y a nivel personal, es importante para mí. Nos hicimos amigos en ese momento.
Cuando me contó sobre este proyecto, quería apoyarla en esto. Se le ocurrió la historia y al principio estaba pensando en una serie, pero pensé para mí mismo: «En realidad, es más una película de comedias románticas». Y luego comenzamos a desarrollarlo y se nos ocurrió este guión, con un final que a todos nos gustó, y dijimos: ‘Ve, eso es todo, hagámoslo’. Y luego tuvimos que encontrar quién interpretaría a la protagonista femenina. Nos llevó un tiempo.
Encontraste a Sara Giraudeau, que no es la típica comedia romántica Acto. ¡Pero ustedes dos tienen una gran química!
Hicimos un gran casting, y cuando el nombre de Sara apareció en la lista, parecía obvio que ella era la correcta. Nos dijimos: «Si ella acepta, es maravilloso».
¿Hiciste una lectura de química?
No. Primero fue importante que Nina y Sara se reunieran y hicieran que Sara lea. Entonces ella me conoció. Leemos un poco juntos, y lo sorprendente es que hizo clic bastante rápido y naturalmente con Sara. Ella es bastante relajada y siento que tiene el mismo enfoque del material que yo, de una manera instintiva y orgánica y también bastante atenta. Así que todo se unió realmente naturalmente, sin esfuerzo.
No estamos acostumbrados a verte hacer escenas sensuales. ¿Estabas cómodo?
Lo mejor es que desarrollamos este proyecto y guión junto con Nina. Por eso fue un lugar correcto para mí probar este género, porque confío en Nina y ella también conoce mi modestia. Cuando desarrollamos el script final, filtró todas las cosas que era capaz de hacer o no.
¿Trabajaste con un coordinador de intimidad?
Sabes, es su obligación ofrecerte. Entonces depende de nosotros los actores aceptar o no. Y no lo necesitábamos. Las escenas que tuvimos que jugar no lo requerían para nosotros, ni para Sara o para mí. También era una cuestión de confianza. Pero sí, nos lo ofrecieron, porque ahora es obligatorio.
¿Cuáles fueron las referencias para el «amante francés»?
Tenemos muchas referencias estadounidenses y británicas, pero Nina sería mejor explicar lo que quería. En cualquier caso, queríamos seguir con lo que nos gustó en ese género. Puede haber algunos aspectos retro, que reconocemos plenamente. Se podría decir que lo más cercano para el «amante francés» es una «colina nada» invertida. ¡Entonces mi personaje es como Julia Roberts!
Pero tu personaje en «Amante francés» es mucho mejor que Julia Roberts en «Notting Hill».
Bueno, Abel puede ser un poco más entrañable y todo, pero todavía tiene un lado oscuro. Y eso fue importante aceptar y poner en la película.
¿Cuánto de Omar Sy hay en Abel Camara?
Es difícil para mí decirlo. No podría decirlo. De hecho, creo que esa sería una pregunta para mis seres queridos o mis amigos cercanos, o mis colegas cercanos que están conmigo a diario. ¡Soy el menos calificado para responder eso!
Acabo de ver «Jay Kelly» con George Clooney, quien sugiere que ser actor puede hacerte sentir esquizofrénico. ¿Fue difícil jugar otra versión de ti mismo?
Quiero decir, la vida de un actor es esquizofrénica en el sentido de que siempre estamos interpretando a la gente, pero no tengo ninguna dificultad con eso. Lo que fue difícil para mí era establecer el listón. Dado que estábamos haciendo una película sobre la industria y estamos en un entorno algo cerrado, fue un poco difícil determinar el nivel de crítica y auto-burla, por lo que pensamos mucho en eso. Intentamos tener cuidado, lo que significa no ser demasiado duro con nosotros mismos, pero al mismo tiempo, tampoco ser demasiado amable, para tener la distancia correcta de todo y asegurarse de que hubiera cierta ternura porque amamos nuestro negocio.
En la película, tu personaje Abel está persiguiendo un papel que él cree que podría obtener un premio César. ¿Eso se inspiró en su propia experiencia? Ganaste un César por tu papel como cuidador en la película de 2009 «Intouchable», y tu carrera despegó a lo grande después de eso.
La cuestión es que gané un César sin sentido. Básicamente, cuando me dieron un papel principal en «Intouchables», estaba muy feliz de tener un papel principal. Trabajé duro porque quería estar a la altura de la confianza que Eric (Toledano) y Olivier (Nakache) colocaron en mí en ese momento. Al final gané un César, pero cuando comencé a trabajar en la película no tenía en absoluto el César.
Cuando obtuve ese reconocimiento, me dio mucha confianza. Ese premio César me abrió puertas. Me dije por primera vez: «Está bien, soy actor, así que puedo perseguir muchos roles y proyectos y puedo hacer muchas cosas». Pero recuerda que en ese momento, estaba haciendo esos bocetos en SAV [the short-form comedy segment that was airing on primetime Canal+]Entonces, cuando obtuve el premio César, a la mañana siguiente estaba de vuelta en el trabajo escribiendo mis bocetos.
¿Sientes que tienes que protagonizar películas de autor para que te tomen en serio en la industria?
Puedo ver que los periodistas, críticos e incluso algunos profesionales y algunos directores dicen: «¿Qué realmente quiere hacer? ¿Cuál es su tipo de cine?» Para mí, el cine es cine. No hay tipo de cine. Soy alguien a quien le gusta contar historias. El género es solo una forma y un vehículo, pero lo esencial para mí son las historias. Eso es lo que me gusta. Ese es mi trabajo.
¿Qué tipo de roles se ofrecen en Francia versus en los Estados Unidos?
Ahí es donde vengo como productor, porque necesito crear mis propios «juguetes» porque hay algo bastante repetitivo en los roles que me ofrecen. La gente a menudo sugiere cosas que han visto y que le han gustado de ti. Lo que me encanta de mi trabajo, especialmente en mi experiencia en esta profesión, es que tengo la suerte de poder hacer tantas cosas diferentes. Me gusta la novedad y quiero sentir que me estoy renovando constantemente. Ya sea en los Estados Unidos o Francia, hay algo repetitivo en el negocio y debe poder cambiar de marcha. Y para hacer eso, a veces tienes que desarrollar tus propios proyectos, de lo contrario, es cuando te encienden y es cuando se vuelve menos interesante.
¿Crees que obtendrás más roles en comedias románticas después de «amante francés»?
Precisamente, porque me verán en esta película, así que me ofrecerán algunos roles similares. Mientras que antes, no lo hicieron.
¿Eres personalmente fanático de las comedias románticas?
Todos tenemos nuestros clásicos favoritos. Tengo un punto débil para «cuando Harry conoció a Sally» y «The Bridges of Madison County», que está más en el lado melodramático. «La La Land», la historia de amor en esa película realmente me llamó la atención.
Obviamente, también te gustan las películas de acción. En «French Lover», te vemos haciendo una escena de acrobacias que va al sur. ¿Alguna vez te has arriesgado a tu vida haciendo un truco?
Realmente me gustan las cosas que están un poco llenas de acción y con todo lo que he podido hacer en los Estados Unidos, me ha hecho querer hacer aún más. Entonces, cada vez que hay una oportunidad para hacerlo en Francia, ¡lo intento! Así que es cierto que ha habido tiempo en que me encontré en situaciones en las que me dije: «¡Maldita sea, tengo cinco hijos! ¿Qué demonios estoy haciendo aquí?» Pero aún así me encanta desafiarme a mí mismo.
Recientemente leí una entrevista en la que dijiste que enfrentaste más racismo en Francia que en los Estados Unidos.
Para dejar el récord sobre eso, un periodista francés me cuestionó sobre la política de Trump y no entendí por qué me preguntaron al respecto cuando no voto en los Estados Unidos, incluso si vivo allí. [in Los Angeles]Estoy mucho más atento a lo que está sucediendo en Francia que en los Estados Unidos, por supuesto, con respecto a Trump, sabemos sobre su política y dónde nos está llevando. Estoy más afectado por el racismo en Francia que en los Estados Unidos, y siento, como musulmán negro, que experimento mucho más racismo en Francia que en los Estados Unidos. Y seamos claros sobre esto: podemos mirar a Trump y señalarlo con el dedo, pero lo que digo es: «Limpiemos nuestro propio patio trasero». La forma en que me han criticado por hablar sobre Francia es racista en sí mismo, como si no se me permitiera tener una opinión sobre Francia porque vivo en los Estados Unidos y soy el hijo de los inmigrantes. Básicamente, eso significa que no estoy agradecido, pero soy tan francés como todos los demás. El hecho de que mi opinión sobre Francia esté siendo cuestionada es una prueba de que hay racismo en Francia.
A continuación, vas a protagonizar «Dumas: Black Devil», una película sobre Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie Dumas, el padre del autor francés Alexandre Dumas, que se convirtió en el primer líder negro en el ejército francés y sirvió con Napoleón Bonaparte. Que puedes t¿facilidad?
No voy a interpretar a ese personaje principal [it will be played by Theo Christine]. Pero sí, estamos muy felices de poder contar esta historia y destacar a este personaje que realmente es conocido sin ser conocido.
Y también te veremos en la cuarta temporada de «Lupino«, Que envolvió la filmación a principios de este mes. Escuché que estabas muy involucrado en la escritura de esta nueva temporada.
Fui productor artístico en las temporadas anteriores y en esta nueva temporada, Louis Leterrier y yo fuimos co-showrunners, así que alistamos Carrousel Studios [their production company].
¿Cómo fue ser un showrunner por primera vez?
¡Agotador! Fueron cinco meses sin parar. Fue agotador, pero también fue realmente emocionante estar en el asiento del conductor. Puedes llevar el proyecto donde quiera, y estamos bastante contentos con la temporada que hemos reunido. Tratamos de traer algo nuevo a la mesa, para mantener el ADN de «Lupin» mientras presentamos algo nuevo. Ese fue el desafío, y siento que tuvimos éxito.