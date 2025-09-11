La estrella de los Warriors, Stephen Curry, deja caer la bomba de la verdad en el estado de la NBA

El Guerreros de Golden State he estado ocupado esta temporada baja intentando cargar para una carrera de campeonato más con guardia legendario Stephen Curry al timón. Todavía tienen que hacer movimientos, con el estado de Jonathan Kuminga como un agente libre restringido como uno de los principales problemas que el equipo necesita resolver antes del inicio de la nueva temporada.

Durante su tiempo en la liga, Curry ha ayudado a revolucionar el juego de baloncesto con su propensión a tomar y hacer un volumen increíblemente alto de tiros de tres puntos. En los últimos años, ha habido varias quejas sobre el estado de la NBA, pero Curry recientemente emitió una admisión reveladora sobre ese tema que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

Stephen Curry platos en el estado de la NBA

«Creo que la forma en que ves el nivel de habilidad en este momento, la forma en que el rango se hace cargo y los chicos disparan a tres en toda la cancha. De 1 a 5 … Creo que esta es la era más hábil del baloncesto». – Steph Curry (a través de @Todayshow)pic.twitter.com/whcsgnwfpj – Clutchpoints (@clutchpoints) 10 de septiembre de 2025

Desde que fue seleccionado con la selección general número 7 en el draft de la NBA 2009, Curry se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia de la liga. Durante su carrera, ha ganado 11 selecciones All-Star y All-NBA cada uno, al tiempo que ganó dos premios MVP y llevó a los Warriors a cuatro campeonatos, solidificando su estatus como la dinastía más reciente de la liga.

Quizás la pieza más impresionante del juego de Curry es el impacto que ha tenido en el baloncesto en general. Cuando ingresó a la liga, los equipos no adoptaron disparos de tres puntos como lo hacen hoy en día. Eso cambió gracias a Curry, quien lideró la liga en intentos de tres puntos y triples hechos durante cinco temporadas consecutivas desde la campaña 2012-13 hasta la temporada 2016-17.

Hoy en día, los triples son una parte importante del plan de juego ofensivo de cada equipo. Curry sigue siendo uno de los tiradores más eficientes de la liga, e incluso cuando llega al final de su carrera, eso no parece cambiar. Mientras que algunos fanáticos han lamentado que la NBA dependa demasiado de un tiro de tres puntos, Curry cree que tiene Nunca presentó más talento de lo que hace actualmente.

«Desea dejar la liga en un lugar mejor que cuando la encontraste, y creo que la forma en que ve el nivel de habilidad en este momento, la forma en que el rango se hace cargo y los chicos disparan a tres en toda la cancha», dijo Curry en «The Today Show». «De uno a cinco y todo el camino por la lista, creo que esta es la era más hábil del baloncesto de la historia».

Stephen Curry buscando liderar a los Warriors en otro título Run

El juego de baloncesto ha evolucionado constantemente a lo largo de los años. El aluvión de Curry de los disparos de tres puntos fue una de esas evoluciones, y podemos estar en el proceso de otro, con varios equipos que buscan hombres grandes que se ajusten al molde de la superestrella del centro de Denver Nuggets, Nikola Jokic. Lo más probable es que continúe habiendo cambios con cada temporada de pases.

El impacto de Curry en la NBA y el juego de baloncesto en su conjunto ya está seguro. Ahora, está tratando de concluir su carrera con una nota alta al llevar a los Warriors a la cima de la montaña proverbial ganando un campeonato. Incluso a los 37 años, Curry no ha mostrado signos de desaceleración todavía, y como ha demostrado una y otra vez a lo largo de su carrera, no es muy inteligente apostar contra él.