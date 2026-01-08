La estrella de los Warriors ataca a Jalen Brunson y dice que los Knicks carecen de un ‘1A’

guerreros del estado dorado estrella Draymon Verde siente el Knicks de Nueva York nunca ganarán un campeonato hasta que encuentren una pieza «auténtica 1A», cuestionando la capacidad de Jalen Brunson para ser el mejor jugador en un equipo ganador del título.

Green, quien ha menospreciado notoriamente a los Knicks durante varios años, explicó por qué al equipo de Mike Brown le falta la pieza necesaria para ganarlo todo.

«Creo que los Knicks tienen piezas que pueden ser grandes piezas para una plantilla campeona, sin duda», dijo Green en “El espectáculo verde de Draymond” podcast.

«Pero sigo pensando que a los New York Knicks les falta esa pieza que los convierte en un equipo campeón. Eso es Kevin Durant. Esa es Steph Curry. Shai Gilgeous-Alexander, Lebron James. Esos son estos, como, 1A. Son 1A dondequiera que vayan. Creo que eso es lo que les falta a los Knicks”.

Disparo directo a Jalen Brunson

Brunson casi sin ayuda ha hecho que los Knicks sean relevantes desde que llegó procedente de Dallas en 2022. Incluso antes de acabar con el de Nueva York Sequía de 25 años en finales de conferencia El año pasado, llevó a los Knicks a apariciones consecutivas en la segunda ronda de los playoffs, un logro que se les había escapado durante más de dos décadas.

El jugador de 29 años ha estado tan increíble en la postemporada que ya ascendió a sexto de todos los tiempos en puntos de playoffs para los Knicks, y está en camino de eclipsar a Willis Reed por el puesto número 3 antes del final de los playoffs de 2026. Sin embargo, Green no es creyente.

«Si miras su plantilla, es un equipo realmente bueno», dijo Green sobre los Knicks.

«Pero creo que hasta que obtengas ese 1A genuino, si voy aquí mañana, soy 1A. Si voy allí al día siguiente, soy 1A. Si voy allí en dos semanas, soy 1A. Hasta que tengan eso, creo que va a ser muy difícil ganar un campeonato».

Los Knicks rompen una racha de 4 derrotas consecutivas

Green había grabado su podcast antes del miércoles, cuando los Knicks rompieron su racha de cuatro derrotas consecutivas con una victoria por 123-111 sobre los Clippers de Los Ángeles. Al analizar la mala racha de Nueva York, el veterano de los Warriors mantuvo el mismo tono sobre Brunson.

«Los Knicks han perdido cuatro seguidos», comenzó Green. “Sabes, mucha gente dice: ‘¿Cuál es la pieza que falta para que los Knicks pasen de ser un buen equipo a un equipo de nivel campeonato?’ Y les dije a todos cuál creo que es la pieza que falta hace muchos, muchos años.

«Y la verdad es que no sé si los Knicks tienen una plantilla para ganar un campeonato. Y lo he dicho antes, lo diré otra vez».

Verde, cuatro veces NBA campeón, agregó que sabe «cómo es una plantilla de nivel de campeonato», y los Knicks simplemente no pasan su prueba de la vista.

Brunson y los Knicks tendrán la oportunidad de demostrar que Green está equivocado durante los próximos playoffs. Los Knicks actualmente tienen las terceras probabilidades más bajas (12-1) de ganar el campeonato. por ESPNBety son los favoritos para representar al Este en las Finales de la NBA de 2026. Algunos creen que los Knicks tienen una oportunidad de oro para poner fin a su sequía de 26 años en las Finales de la NBA a la luz de las lesiones del celtas de boston y Pacers de Indiana.