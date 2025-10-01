La estrella de los Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, trae una fuerte reacción

Dirigiéndose al 2025 NFL temporada, hubo preguntas sobre si Seattle Seahawks El receptor abierto Jaxon Smith-Njigba podría deslizarse en ese papel número 1 después del intercambio que envió a DK Metcalf al Pittsburgh Steelers.

A través de cuatro juegos, Smith-Njigba ha registrado 26 recepciones para 402 yardas de recepción y un touchdown. Además, el jugador de 23 años registra 15.5 yardas por recepción.

Smith-njigba ocupa el segundo lugar en el NFL en yardas de recepción, solo arrastre Rams de Los Ángeles Vuelto Puka Nacua. Él y Nacua son los únicos dos jugadores que tienen al menos 75 yardas de recepción en cada uno de sus primeros cuatro juegos.

En «Brock and Salk» en Seattle SportsEl ex mariscal de campo de la NFL, Brock Huard, señaló que el receptor de tercer año tiene rasgos similares a algunos de los mejores receptores de pases en la historia de los Seahawks.

«Jaxon Smith-Njigba es parte de Tyler Lockett, es parte de Doug Baldwin, y es parte Steve Largent», dijo Huard. «… tiene el maquillaje de los tres tipos. Y en este momento, es uno de los cinco mejores receptores en todos los NFL por eso «.

Jaxon Smith-Njigba de Seahawks obtiene Doug Baldwin Comp

El control del cuerpo y la habilidad de Smith-Njigba para hacer capturas difíciles han hecho comparaciones con Doug Baldwin. Huard destacado justo Qué impresionante se ve el receptor al contorsionar a toda velocidad para hacer jugadas.

«Es como Doug Baldwin con el control de su cuerpo. Quiero decir, ese post profundo el domingo pasado (contra el Santos), increíble «, agregó Huard.

El lanzamiento de los hombros traseros (contra el Cardenal) – ¿Lo viste retorciendo su cuerpo como solía hacer Doug Baldwin para ponerse delante de la (espalda defensiva) en eso? ¿Sabes lo difícil que es hacer? lleno ¿velocidad? … y él hace que se vea tan suave «.

Jaxon Smith-Njigba de Seahawks obtiene otras comparaciones

Además, el elogio de Huard para el conjunto de habilidades de Smith-Njigba no se detuvo allí. El primero NFL Signal-Caller reveló por qué está comparando al joven receptor con dos icónicos recipientes de los Seahawks. Subrayó la mezcla del receptor de velocidad engañosa y ruta precisa.

«Al igual que Lockett, tiene una velocidad engañosa. No es esta gran cantidad de rotación. No es esta hiper rapidez. No es un paso largo. Es solo la velocidad del fútbol … como, oye, uno a uno, va a correr por ti … Al igual que Largent, tiene precisión para su juego. Tiene tal detalle. … Cada ruta tiene precisión y atención al detalle, como se usa Largent para entender «.

Con todos los elogios que está recibiendo Smith-Njigba, el joven receptor deberá continuar produciendo al nivel en el que se encuentra actualmente. Sin embargo, la estrella de los Seahawks ha Tomado un ligero chapuzón en su actuación en las últimas dos semanas.

En sus últimos dos juegos, el ex producto de Ohio State aún no ha alcanzado más de 100 yardas de recepción en un juego después de hacerlo en juegos consecutivos para comenzar la temporada 2025 contra la San Francisco 49ers y Steelers.

Smith-njigba buscará superar la marca de recepción de 100 yardas el 5 de octubre cuando los Seahawks se enfrenten al Tampa Bay BuccaneersMientras Seattle busca mejorar a 4-1 y extender su racha de victorias a cuatro juegos.