La estrella de los Ravens, Derrick Henry, tiene una noche histórica contra los Packers

Cuervos de Baltimore corriendo de regreso Henry Derrick se unió a la compañía de élite el sábado por la noche, subiendo al top 10 de la NFL en la lista de yardas terrestres de todos los tiempos.

el primero Titanes de Tennessee La estrella superó al miembro del Salón de la Fama Tony Dorsett luego de una primera mitad dominante contra el Empacadores de Green Bayacumulando más de 100 yardas terrestres y dos touchdowns antes del medio tiempo.

Henry alcanzó el hito en la segunda posesión ofensiva de los Ravens. Más tarde, en la misma serie, anotó el touchdown terrestre número 120 de su carrera, empatando Adrián Peterson para el cuarto mayor número de touchdowns terrestres en NFL historia.

El jugador de 31 años ha escalado constantemente en la clasificación de corredores terrestres de todos los tiempos esta temporada. Entró en la noche con 12,676 yardas terrestres en su carrera y previamente superó a Jim Brown en el Día de Acción de Gracias contra los Bengals de Cincinnati. Henry ahora posee 25 juegos con al menos 100 yardas terrestres y dos touchdowns terrestres, empatando a Brown y LaDainian Tomlinson con la mayor cantidad de actuaciones de este tipo en la historia de la liga.

En su primera temporada con Baltimore el año pasado, Henry corrió para 1,921 yardas y 16 touchdowns. Al comenzar el sábado por la noche, ya había sumado 1,253 yardas y 12 anotaciones esta temporada, continuando construyendo un currículum del Salón de la Fama.

Aquí está la lista de yardas terrestres de todos los tiempos de la NFL

Aquí están los 25 principales líderes en yardas terrestres en la historia de la NFL, hasta el sábado por la noche:

1 Emmitt Smith 18.355 2 Walter Payton 16.726 3 franco gore 16.000 4 Barry Sanders 15.269 5 Adrián Peterson 14,918 6 Curtis Martín 14.101 7 LaDainian Tomlinson 13.684 8 Jerome Bettis 13.662 9 Eric Dickerson 13.259 10 Tony Dorset 12,739 11 Derrick Henry (único jugador activo) 12.676 12 Jim Brown 12,312 13 marshall faulk 12,279 14 James Edgerrin 12,246 15 Marco Allen 12,243 16 franco harris 12,120 17 Thomas Thomas 12.074 18 Fred Taylor 11.695 19 Steven Jackson 11.438 20 Juan Riggins 11.352 21 Corey Dillon 11.241 22 Simpson 11.236 23 Le Sean McCoy 11,102 24 Warrick Dunn 10,967 25 Ricky Watters 10.643

Aquí está la lista de TD de todos los tiempos de la NFL

Aquí está el top 25 en touchdowns terrestres de carrera hasta el sábado por la noche:

1 Emmitt Smith 164 2 LaDainian Tomlinson 145 3 Marco Allen 123 4 Adrián Peterson 120 5 Derrick Henry (único jugador activo) 118 6 Walter Payton 110 7 Jim Brown 106 8 Juan Riggins 104 9 marshall faulk 100 Alejandro Shaun 100 11 Barry Sanders 99 12 Jerome Bettis 91 franco harris 91 14 Eric Dickerson 90 Curtis Martín 90 16 Sacerdote Holmes 86 17 Marshawn Lynch 85 18 Jim Taylor 83 19 Corey Dillon 82 20 Ottis Anderson 81 franco gore 81

Esta historia se actualizará.