La estrella de los Ravens, Derrick Henry, tiene una noche histórica contra los Packers


GREEN BAY, WISCONSIN – 27 DE DICIEMBRE: Derrick Henry # 22 de los Baltimore Ravens anota un touchdown en el segundo cuarto contra los Green Bay Packers en Lambeau Field el 27 de diciembre de 2025 en Green Bay, Wisconsin. (Foto de Michael Reaves/Getty Images)

Cuervos de Baltimore corriendo de regreso Henry Derrick se unió a la compañía de élite el sábado por la noche, subiendo al top 10 de la NFL en la lista de yardas terrestres de todos los tiempos.

el primero Titanes de Tennessee La estrella superó al miembro del Salón de la Fama Tony Dorsett luego de una primera mitad dominante contra el Empacadores de Green Bayacumulando más de 100 yardas terrestres y dos touchdowns antes del medio tiempo.

Henry alcanzó el hito en la segunda posesión ofensiva de los Ravens. Más tarde, en la misma serie, anotó el touchdown terrestre número 120 de su carrera, empatando Adrián Peterson para el cuarto mayor número de touchdowns terrestres en NFL historia.

El jugador de 31 años ha escalado constantemente en la clasificación de corredores terrestres de todos los tiempos esta temporada. Entró en la noche con 12,676 yardas terrestres en su carrera y previamente superó a Jim Brown en el Día de Acción de Gracias contra los Bengals de Cincinnati. Henry ahora posee 25 juegos con al menos 100 yardas terrestres y dos touchdowns terrestres, empatando a Brown y LaDainian Tomlinson con la mayor cantidad de actuaciones de este tipo en la historia de la liga.

En su primera temporada con Baltimore el año pasado, Henry corrió para 1,921 yardas y 16 touchdowns. Al comenzar el sábado por la noche, ya había sumado 1,253 yardas y 12 anotaciones esta temporada, continuando construyendo un currículum del Salón de la Fama.

GettyGREEN BAY, WISCONSIN – 27 DE DICIEMBRE: Derrick Henry #22 de los Baltimore Ravens anota un touchdown en el segundo cuarto contra el Empacadores de Green Bay en Lambeau Field el 27 de diciembre de 2025 en Green Bay, Wisconsin. (Foto de Patrick McDermott/Getty Images)

Aquí está la lista de yardas terrestres de todos los tiempos de la NFL

Aquí están los 25 principales líderes en yardas terrestres en la historia de la NFL, hasta el sábado por la noche:

1 Emmitt Smith 18.355
2 Walter Payton 16.726
3 franco gore 16.000
4 Barry Sanders 15.269
5 Adrián Peterson 14,918
6 Curtis Martín 14.101
7 LaDainian Tomlinson 13.684
8 Jerome Bettis 13.662
9 Eric Dickerson 13.259
10 Tony Dorset 12,739
11 Derrick Henry (único jugador activo) 12.676
12 Jim Brown 12,312
13 marshall faulk 12,279
14 James Edgerrin 12,246
15 Marco Allen 12,243
16 franco harris 12,120
17 Thomas Thomas 12.074
18 Fred Taylor 11.695
19 Steven Jackson 11.438
20 Juan Riggins 11.352
21 Corey Dillon 11.241
22 Simpson 11.236
23 Le Sean McCoy 11,102
24 Warrick Dunn 10,967
25 Ricky Watters 10.643

Aquí está la lista de TD de todos los tiempos de la NFL

Aquí está el top 25 en touchdowns terrestres de carrera hasta el sábado por la noche:

1 Emmitt Smith 164
2 LaDainian Tomlinson 145
3 Marco Allen 123
4 Adrián Peterson 120
5 Derrick Henry (único jugador activo) 118
6 Walter Payton 110
7 Jim Brown 106
8 Juan Riggins 104
9 marshall faulk 100
Alejandro Shaun 100
11 Barry Sanders 99
12 Jerome Bettis 91
franco harris 91
14 Eric Dickerson 90
Curtis Martín 90
16 Sacerdote Holmes 86
17 Marshawn Lynch 85
18 Jim Taylor 83
19 Corey Dillon 82
20 Ottis Anderson 81
franco gore 81

Esta historia se actualizará.

