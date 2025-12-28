La estrella de los Ravens, Derrick Henry, tiene una noche histórica contra los Packers

Cuervos de Baltimore corriendo de regreso Henry Derrick se unió a la compañía de élite el sábado por la noche, subiendo al top 10 de la NFL en la lista de yardas terrestres de todos los tiempos.
el primero Titanes de Tennessee La estrella superó al miembro del Salón de la Fama Tony Dorsett luego de una primera mitad dominante contra el Empacadores de Green Bayacumulando más de 100 yardas terrestres y dos touchdowns antes del medio tiempo.
Henry alcanzó el hito en la segunda posesión ofensiva de los Ravens. Más tarde, en la misma serie, anotó el touchdown terrestre número 120 de su carrera, empatando Adrián Peterson para el cuarto mayor número de touchdowns terrestres en NFL historia.
El jugador de 31 años ha escalado constantemente en la clasificación de corredores terrestres de todos los tiempos esta temporada. Entró en la noche con 12,676 yardas terrestres en su carrera y previamente superó a Jim Brown en el Día de Acción de Gracias contra los Bengals de Cincinnati. Henry ahora posee 25 juegos con al menos 100 yardas terrestres y dos touchdowns terrestres, empatando a Brown y LaDainian Tomlinson con la mayor cantidad de actuaciones de este tipo en la historia de la liga.
En su primera temporada con Baltimore el año pasado, Henry corrió para 1,921 yardas y 16 touchdowns. Al comenzar el sábado por la noche, ya había sumado 1,253 yardas y 12 anotaciones esta temporada, continuando construyendo un currículum del Salón de la Fama.
Aquí está la lista de yardas terrestres de todos los tiempos de la NFL
Aquí están los 25 principales líderes en yardas terrestres en la historia de la NFL, hasta el sábado por la noche:
|1
|Emmitt Smith
|18.355
|2
|Walter Payton
|16.726
|3
|franco gore
|16.000
|4
|Barry Sanders
|15.269
|5
|Adrián Peterson
|14,918
|6
|Curtis Martín
|14.101
|7
|LaDainian Tomlinson
|13.684
|8
|Jerome Bettis
|13.662
|9
|Eric Dickerson
|13.259
|10
|Tony Dorset
|12,739
|11
|Derrick Henry (único jugador activo)
|12.676
|12
|Jim Brown
|12,312
|13
|marshall faulk
|12,279
|14
|James Edgerrin
|12,246
|15
|Marco Allen
|12,243
|16
|franco harris
|12,120
|17
|Thomas Thomas
|12.074
|18
|Fred Taylor
|11.695
|19
|Steven Jackson
|11.438
|20
|Juan Riggins
|11.352
|21
|Corey Dillon
|11.241
|22
|Simpson
|11.236
|23
|Le Sean McCoy
|11,102
|24
|Warrick Dunn
|10,967
|25
|Ricky Watters
|10.643
Aquí está la lista de TD de todos los tiempos de la NFL
Aquí está el top 25 en touchdowns terrestres de carrera hasta el sábado por la noche:
|1
|Emmitt Smith
|164
|2
|LaDainian Tomlinson
|145
|3
|Marco Allen
|123
|4
|Adrián Peterson
|120
|5
|Derrick Henry (único jugador activo)
|118
|6
|Walter Payton
|110
|7
|Jim Brown
|106
|8
|Juan Riggins
|104
|9
|marshall faulk
|100
|Alejandro Shaun
|100
|11
|Barry Sanders
|99
|12
|Jerome Bettis
|91
|franco harris
|91
|14
|Eric Dickerson
|90
|Curtis Martín
|90
|16
|Sacerdote Holmes
|86
|17
|Marshawn Lynch
|85
|18
|Jim Taylor
|83
|19
|Corey Dillon
|82
|20
|Ottis Anderson
|81
|franco gore
|81
Esta historia se actualizará.
Drake Bentley es un periodista de investigación galardonado y reportero de noticias de última hora para Heavy, que cubre fútbol, baloncesto, asuntos legales y entretenimiento. Drake ha cubierto deportes, incluidas las Finales de la NBA, el Draft de la NFL y las principales tendencias, desde 2019. También informa para el periódico de su ciudad natal, el Milwaukee Journal Sentinel. Más sobre Drake Bentley
