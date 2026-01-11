La estrella de los Rangers podría hacer un «Marchand» esta temporada

El Nueva York Los Rangers se encuentran en una situación difícil de cara a la fecha límite de cambios de esta temporada. Al club le gustaría reestructurarse y, si es posible, realizar una reestructuración masiva.

Sin embargo, lograr que eso suceda podría ser más fácil decirlo que hacerlo. Un jugador en particular que se destaca como un posible obstáculo es el inminente UFA Artemi Panarin. Mientras que el guardabosques Me gustaría conservarlo, Panarin no será barato. Ha sido claro en cuanto a que quiere que le paguen. Entonces, los Rangers podrían estar dispuestos a canjearlo cuando llegue la fecha límite.

El principal punto conflictivo es La cláusula completa de no intercambio de Panarin. Los Rangers no pueden trasladar al jugador de 34 años sin su bendición. Pero un comentarista notable cree que Panarin podría seguir los pasos del actual panteras de florida El delantero Brad Marchand.

en un pieza del 7 de eneroNick Kypreos de Sportsnet escribió lo siguiente:

«Si los Rangers se escapan mucho más y terminan vendiendo, Artemi Panarin es el jugador a tener en cuenta. Tiene una cláusula de no movimiento y podría quedarse tranquilamente hasta que expire, pero sería de su interés tomar una página del libro de Brad Marchand y renunciar a ella para unirse a un contendiente de la Copa Stanley».

Un contendiente de la Copa ciertamente podría ver a Panarin como una opción potencial, a pesar del costo de adquisición. Pero hay otra poderosa razón por la que Panarin podría estar dispuesto a renunciar a su cláusula de no intercambio:

«Al levantar su cláusula de no cambio de Boston la temporada pasada y ganar la Copa con Florida, Marchand puso más de $20 millones en su bolsillo al aumentar su valor. Panarin tiene que hacer lo mismo si se ve a sí mismo como un jugador de $9-10 millones. No obtendrá eso de los Rangers».

Suponiendo que Panarin pudiera desempeñar un papel clave, como lo hizo Marchand, podría elevar su precio.

Intercambiar Panarin no será fácil para los Rangers

Cambiar a Panarin no será una propuesta fácil para los Rangers. Si bien varios equipos podrían estar en la pelea, el mayor problema sería el impacto salarial de Panarin. Su tope salarial de $11.6 millones, incluso algo descontado en la fecha límite, no sería fácil de encajar para los contendientes con problemas salariales.

Luego está el costo de adquisición. Los Rangers no querrán mover a Panarin por una selección de séptima ronda del draft. A los Rangers les gustaría conseguir un jugador o jugadores en la plantilla que pudieran impactar al equipo de inmediato.

La charla predominante dice que los Rangers están dispuestos a recibir y sacar dinero. Entonces, esa situación podría facilitar que algunos equipos hagan que las matemáticas funcionen. Pero no hay ninguna posibilidad de que los Rangers estén dispuestos a aceptar un contrato tóxico.

Nueva York en apuros

En total, los Rangers se encuentran en una situación difícil. La debacle del sábado por 10-2 en Boston hizo poco para ayudar al club a volver a la normalidad. En todo caso, la derrota ha acelerado el descenso del club a lo más profundo de la Conferencia Este.

Es por eso que un comercio importante puede no estar lejos. Que sea Panarin quien se vaya es otra cuestión. Pero es posible que a los Rangers se les haya acabado el tiempo esta temporada. Tendrá que llegar un movimiento ya que el equipo no puede permitirse más actuaciones vergonzosas como la del sábado.