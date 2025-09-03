La estrella de los Rams, Jared Versse, honrado con ‘Gold Patch’ la próxima temporada

La NFL está agregando un nuevo giro para honrar a sus estrellas más brillantes, y Rams de Los Ángeles VERSO JARED JARED es uno de los primeros jugadores que lo exhibirán la próxima temporada.

Versículo, que dominó en su temporada de novato y ganó la Associated Press 2024 Novato defensivo del año Premio, usará un parche especial de oro de la NFL en su camiseta durante la temporada 2025. El parche, reemplazando el escudo tradicional de la NFL en el collar, representa la decisión de la liga de celebrar visiblemente los principales ganadores de los premios de la temporada anterior.

Este reconocimiento único destaca la notable campaña de novatos del versículo, donde se estableció como una piedra angular de la defensa de los Rams y uno de los corredores de pases más formidables en la NFL.

NFL presenta la tradición del parche de oro

Alaina Getzenberg de ESPN Reports Que los cinco ganadores de los ganadores del Premio Associated Press más prestigioso de la NFL usarán un parche de oro, que incluye el MVP de la NFL, el jugador ofensivo del año, el jugador defensivo del año, el novato ofensivo del año y el novato defensivo del año.

Junto con el verso, la clase inaugural de destinatarios de parche incluye Bills de búfalo jugador de ataque Josh Allen (MVP), Filadelfia Eagles de corredor Saquon Barkley (Opoy), Broncos de Denver esquinero Pat Surtain II (Dpoy), y Comandantes de Washington jugador de ataque Jayden Daniels (Oroy).

El verso usará su parche en cada juego de la temporada 2025, incluidos los playoffs si los Rams califican. Se espera que la iniciativa continúe anualmente, creando una nueva tradición visual para fanáticos y jugadores por igual. Al igual que el lanzamiento del logotipo de oro de Major League Baseball a principios de este año, la NFL se está inclinando en la idea de agregar reconocimiento permanente y visible por la excelencia en el campo.

La incorporación del parche se une a otras tradiciones de la NFL, como el parche de Gold Captains en honor a los jugadores que han sido capitanes de equipo durante más de cinco años y el parche del premio Walter Payton Man of the Year.

Sin embargo, a diferencia del emblema de Walter Payton Man of the Year, el parche de oro es exclusivo de la temporada inmediatamente después del premio.

El rápido aumento del verso de Jared con los Rams

Para el verso, el parche de oro es más que un simple trozo de tela; Es una prueba de su rápido aumento en la NFL. Redactado en la primera ronda por los Rams, el explosivo corredor de borde no perdió el tiempo haciendo sentir su presencia. Su año de novato estaba lleno de habilidades dominantes de pases, destacadas por sus actuaciones dominantes contra los Eagles tanto durante la temporada regular como en los playoffs.

El novato defensivo ganador del año colocó un verso entre la compañía de élite y estableció el tono de lo que podría ser una carrera estelar. Usar el parche en 2025 servirá como un recordatorio semanal para los oponentes de lo que logró, mientras lo motivó a seguir construyendo sobre esa base.

Para los fanáticos de los Rams, el verso representa la esperanza de un dominio sostenido en una era posterior a Aaron Donald. Su intensidad, producción y potencial de liderazgo lo convierten en el candidato perfecto para llevar la antorcha.

A medida que la NFL inicia la temporada 2025, todos los ojos estarán en los parches de oro dispersos por la liga. Y para los Rams, el parche de Jared Versse es una representación visual de lo que está reservado para el resto de su carrera.