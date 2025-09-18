La estrella de los Leones envía un mensaje de 5 palabras en ben Johnson Chants

El Leones de Detroit están quietos Montando en lo alto de su victoria sobre el Bears de Chicago en Ford Field fin de semana pasadoY ciertamente merecen disfrutar del brillo de vencer a su ex coordinador ofensivo Ben Johnson. Este juego fue sobre más que puntos y ganadores. Los Detroit Lions estaban demostrando al mundo que pueden ser tan fuertes contra Johnson e incluso vencerlo en su propio juego.

Los leones lograron un enorme 52-21 Ganar el domingo, y la multitud se volvió loca todo el tiempo. Fue un buen momento para los Leones, porque solo estaban saliendo una pérdida de compañeros nfc north rivals el Packers de Green Bay.

El domingo, a Johnson se le dio una idea de lo que es que no le gustaba en Motor City. La multitud estaba cantando una cierta frase que no repetiremos aquí, porque tiene algunas juramentos, pero es probable que ya sepa todo sobre este canto en particular. Ahora, una estrella de Detroit Lions está hablando con sus pensamientos sobre el mensaje de los fanáticos de los Leones a Johnson.

Lo que piensan los leones de Detroit del canto de Ben Johnson

En el Episodio del miércoles 17 de septiembre del Podcast de St. BrownQue jugador de leones Amon-Ra St. Brown Los anfitriones con su hermano, Equanimeous, su hermano le pidió al receptor de los Leones que diera sus pensamientos sobre los cantos que ocurrieron el domingo.

Su mensaje de cinco palabras era elegante: «No creo que sea correcto».

Para más contexto, Dijo«No creo que sea correcto. No creo que se lo merezca, solo por cuánto ha hecho por nosotros». Agregó que Booing es una cosa, pero el canto que sucedió el domingo: «No creo que eso sea correcto».

Es genial que la base de los Leones sea tan apasionada por el equipo que querían luchar por ellos, en cierto sentido, causando problemas para Johnson. Pero, también fue una especie de St. Brown defender a su ex entrenador. En todo caso, fue un movimiento elegante y que nos enorgullece estar en Detroit.

No fue una sorpresa, de ninguna manera, cuando Johnson tomó un trabajo de entrenador en jefe después de la temporada pasada. Pero, la mala apariencia llegó cuando lo hizo después de dirigir a los Leones en un horrible juego de postemporada que resultó en que el equipo se fuera rápidamente de la carrera por un campeonato.

Jared Goff de los Detroit Lions recibe el premio

En otras noticias de los Leones, el mariscal de campo Jared Goff ya se le ha dado su primer Honor de la temporada 2025-26. Goff ha sido nombrado el Jugador ofensivo de la semana de la NFC Después de la victoria sobre los Chicago Bears.

Según ESPNGoff terminó «con una calificación de pasador casi perfecta (156.0) mientras lanzaba para 334 yardas y cinco touchdowns». Ahora, está obteniendo un reconocimiento muy merecido de la NFL.

Entonces, hay muchas razones para que los Lions de Detroit sean felices esta semana. Pero, tienen un oponente difícil en su horario, porque los Detroit Lions se enfrentarán al Ravens de Baltimore en Monday Night Football el lunes 22 de septiembre.