La estrella de los Lakers, Luka Dončić, vuelve a los críticos después de la pérdida de Eslovenia

Luka Doncic Entrezó otra actuación deslumbrante para Eslovenia, pero incluso su triple-doble cercano no pudo evitar una segunda derrota consecutiva en Eurobasket. El Los Angeles Lakers Star también retrasó contra los críticos cuestionando el esfuerzo del equipo después de la derrota por 103-95 del sábado ante Francia.

«¿Qué tipo de crítica? Estamos luchando, podríamos estar en las playas y disfrutar de nosotros mismos», Doncic dijo a los periodistas eslovenos. «Espero que tanta gente como sea posible nos apoye. Más que cualquier otra cosa, gracias a quienes nos apoyan».

Eslovenia vacila tarde

Eslovenia, que entró en el torneo con la esperanza de competir por una medalla, se quedó cuello con Francia hasta los minutos finales. El puntaje fue empatado en 83 con 3:42 restantes antes de que Francia fuera a una decisiva carrera de 7-0 en el lapso de 86 segundos. Los 34 puntos de Dončić, nueve asistencias y ocho rebotes mantuvieron a Eslovenia a flote durante gran parte de la noche, pero su frustración mostró cuando hizo una falta técnica en el último minuto con Francia liderando 96-89.

«Realmente luchamos», dijo Dončić. «Al final, nos dimos por vencidos en los últimos dos o tres minutos, pero lo dimos todo. Francia no es un oponente fácil. Les dije a los muchachos que también, y que tenemos que continuar en este ritmo. Nuestros oponentes están anotando demasiados puntos. Nuestro promedio permitido es más de 100. Ahora lo importante es seguir ganando, nada más importa».

Francisco Sparks Francia

Francia obtuvo una ruptura del armador de respaldo, Sylvain Francisco, quien incorporó 32 puntos junto con siete rebotes, cinco asistencias y dos robos desde el banco.

Los franceses tenían cinco jugadores en cifras dobles, incluida Elie Okobo con 14 prospectos de la NBA en ascenso Coulibaly bilal (13), Zaccharie risacher (12) y Alex Sarr (12) Atrolado como parte de un ataque equilibrado.

Eslovenia, mientras tanto, se inclinó fuertemente en Dončić. Fuera de su producción, solo Edo Muric (16 puntos) y Klemen PREPELIC (15) administraron la puntuación de dos dígitos.

La batalla cuesta arriba de Eslovenia

Eslovenia ahora tiene 0-2 en el juego grupal y enfrenta una subida empinada para avanzar. Para alcanzar las rondas de eliminación, debe ganar los tres juegos restantes: contra Bélgica el domingo, Islandia el 2 de septiembre e Israel el 4 de septiembre.

Sportsbooks List Slovenia como un favorito de 11.5 puntos contra Bélgica, según Estacasun mejor clasificado Casino de sorteo.

«El objetivo es salir del grupo», dijo Dončić. «En ambos partidos hasta ahora, lo hemos dado todo. Estamos aquí para representar a Eslovenia e intentar ganar. Continuaremos luchando. Creo que hemos demostrado que podemos hacerlo. Todos los muchachos lucharon. Ganamos y perdemos como equipo. Cometí muchos errores hoy y sé que puedo ser mucho mejor. El análisis será importante, así que nos preparamos lo más bien posible».

La carga internacional de Doncic

El retroceso se suma al peso que Dončić lleva como la pieza central del baloncesto esloveno. El guardia de 26 años se ha convertido en uno de los jugadores internacionales más exitosos de su generación, ya en cuatro veces destacado de la NBA All-Star y Olympic.

Dončić llevó a Eslovenia a su mejor triunfo de baloncesto en 2017 cuando capturó su primer campeonato de Eurobasket, aunque desempeñó un papel secundario para Goran Dragić durante esa carrera. Desde entonces, Eslovenia ha construido su programa a su alrededor, resaltado por un conmovedor final de cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Sin embargo, este eurobasket ha expuesto la falta de profundidad del equipo. Eslovenia está sin jugadores clave Josh Nebo, Vlatko čančar, Jaka Blažič y Zoran Dragić. Eso ha dejado a Dončić con una carga de puntuación y una carga de juego aún mayor, y los oponentes que lo acumulan en cada posesión.

Aún así, Dončić ha prosperado estadísticamente. Anotó 32 en el primer partido contra Polonia y siguió con 34 contra Francia, aunque ambos esfuerzos terminaron en derrota. Después de golpear 17 tiros libres contra Polonia, hizo 19 contra Francia, que rompió el récord de 183 de España Juan Carlos Navarro en 2003.

Las esperanzas de Eslovenia ahora descansan en Dončić encontrando una manera de llevarlos a través de la etapa grupal, una tarea que requerirá un brillantez ofensivo y una mejor defensa del equipo.