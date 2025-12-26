La estrella de los Lakers expone su ‘desconexión’ tras la derrota del día de Navidad

La derrota de Los Angeles Lakers el día de Navidad ante los Cohetes de Houston sumó una tercera derrota consecutiva a su historial, pero también provocó varios Lakers de alto perfil para llamar públicamente al equipo.

El jugador de rol Jake LaRavia también intervino, reconociendo un problema que pocos han abordado abiertamente: una “desconexión” dentro de la plantilla. Si bien admitió que no podía precisar la causa exacta, sus comentarios destacaron a un equipo que lucha por encontrar la cohesión.

«No podría decírtelo, creo que podría haber una desconexión en este momento», dijo. vía Khobi Price del So Cal News Group. «Pero nos pondremos en marcha. Tendremos esta reunión, veremos de qué estaba hablando JJ y, con suerte, la incomodidad que esto supone puede llevarnos en la dirección correcta».

Los comentarios de LaRavia sugieren que los problemas de los Lakers son más profundos que los errores individuales, apuntando a problemas más amplios de comunicación y química dentro del equipo.

Las luchas de los Lakers se amplifican en el escenario nacional

La derrota por 119-96 ante Houston marcó la sexta derrota de los Lakers en diez juegos, dejándolos a 19-10 en la temporada y cuarto en la Conferencia Oeste. Los fallos defensivos, los tramos ofensivos estancados y el esfuerzo desigual contribuyeron a una contienda desigual, mientras que las lesiones agravaron las luchas.

Austin Reaves abandonó el juego con dolor en la pantorrilla izquierda y no regresó, lo que obligó a otros a asumir mayores responsabilidades. Mientras tanto, las pérdidas de balón fueron un problema persistente, con Luka Doncic y LeBron James combinándose para una parte significativa de los 16 errores del equipo.

El entrenador en jefe JJ Redick hizo una evaluación contundente después del juego.

«Somos un equipo de baloncesto terrible y esta noche éramos un equipo de baloncesto terrible, y eso comenzó legítimamente de inmediato», Redick dicho. «No nos importa lo suficiente como para hacer las cosas que son necesarias. No nos importa lo suficiente como para ser profesionales. No lo tenemos ahora. No voy a jugar otros 53 juegos como este».

El momento de la pérdida amplificó su importancia. Los juegos del día de Navidad son de alto perfil a nivel nacional y ponen de relieve la capacidad de un equipo para desempeñarse bajo presión. Para los Lakers, la derrota reflejó un patrón más amplio con un esfuerzo defensivo inconsistente y dificultad para imponer su voluntad.

Los Ángeles actualmente ocupa el puesto 25 en calificación defensiva (118,1) y ha permitido la 19ª mayor cantidad de puntos de contraataque (15,7) en el NBA. Estos números reflejan esfuerzo y concentración tanto como talento, lo que refuerza la observación de desconexión de LaRavia.

Llamados al cambio por parte de actores estelares y de rol

Los comentarios de LaRavia se alinean con los recientes comentarios de Luka Doncic, quien ha pedido públicamente un cambio luego de las luchas de los Lakers.

“No sé qué tiene que cambiar, pero definitivamente algo tiene que cambiar”, Doncic dicho Después de la pérdida navideña. Tanto Doncic como Redick han enfatizado la necesidad de honestidad interna, señalando que los Lakers deben enfrentar verdades incómodas para revertir su caída.

Con una plantilla que incluye talentos estelares y jugadores capaces, los Lakers están atrapados entre la identidad y las expectativas. Hasta que surja la claridad, momentos como la admisión de LaRavia ofrecen una ventana poco común y honesta a un equipo que busca cohesión.

Que esta derrota navideña se convierta en un punto de inflexión dependerá de cómo respondan internamente los Lakers. Son necesarios ajustes en las rotaciones, la intensidad de la práctica y la comunicación, pero la aceptación de los jugadores sigue siendo crucial.

El comentario de LaRavia, del que se hizo eco Doncic y reforzado por Redick, destaca que los Lakers deben enfrentar estos desafíos internos de inmediato o arriesgarse a una mayor decepción a medida que avanza la temporada.