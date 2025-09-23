La estrella de los jóvenes huracanes en ciernes emocionados por las principales oportunidades de los Top 6

El Huracanes de Carolina Fui todo en esta temporada baja. Firmaron a Nikolaj Ehlers y K’andre Miller para ayudar a fortalecer su lista para un cargo de la Copa Stanley. Se espera que ambos jugadores jueguen un papel importante en Carolina esta temporada. Sin embargo, otro nombre para ver es el joven delantero Logan Stankoven.

Stankoven no era una gran adición de temporada baja como Ehlers o Miller. Sin embargo, su llegada a Carolina ciertamente creó titulares. Fue cambiado por el Estrellas de Dallas a los huracanes en el segundo comercio de Mikko Rantanen de la temporada 2024-25 de la NHL.

Rantanen es un talento que rompe el juego y en la conversación como uno de los cinco mejores jugadores en la NHL. Mostró lo que puede hacer en la carrera de Dallas a las finales de la Conferencia Oeste en la postemporada pasada, también. Ser intercambiado por un jugador de su calibre crea una tonelada de presión, especialmente para un jugador joven como Stankoven.

Jugó bien en el tramo la temporada pasada. Esta temporada de Upoming podría ver a la joven estrella asumir un papel aún más importante. Utilizado principalmente como extremo en la NHL, el entrenador en jefe Rod Brind’amour le está dando a Stankoven la oportunidad de audicionar para el papel del centro de segunda línea en el campamento de entrenamiento. Esta es una gran oportunidad, y uno de los 22 años está emocionado de tener.

«Fue algo sobre lo que Rod me habló en nuestra reunión de salida de fin de año», dijo Stankoven sobre el traslado al centro, a través del reportero de Hurricanes Walt Ruff. «En el nivel profesional, realmente no he tenido una oportunidad sólida de probarlo todavía».

«Estoy realmente entusiasmado con la oportunidad. Espero que funcione. ¿Y si no? No es un gran problema», dijo Stankoven. «Simplemente tomaré lo que me dan y lo haré lo mejor que pueda».

Lo que Logan Stankoven necesita mostrar a Rod Brind’Amour

Stankoven no es un ajeno al centro de juego, para ser justos. Jugó en el centro la mayor parte de su vida, de hecho. Fue un centro durante su impresionante carrera junior de hockey con los Kamloops Blazers. Y ha conservado muchas de sus habilidades incluso después de mudarse al ala.

La habilidad no es el problema. Su creatividad es algo que Brind’amour también desea. Sin embargo, lo que debe probarse es si Stankoven puede poner a sus compañeros de equipo en posición para hacer una jugada o puntaje.

«Obviamente, (Stankoven es) un jugador muy creativo, y vas a jugarlo con chicos creativos. ¿Puede generar más goles? Eso es realmente lo que estamos buscando ver», dijo Brind’amour a Ruff.

Los huracanes esperan que Stankoven continúe el desarrollo

Solo el tiempo dirá si la fe de Carolina en Stankoven es reembolsada. Sin embargo, el retorno inmediato fue bastante positivo. El jugador de 22 años anotó el único gol del equipo en su pérdida de pretemporada de 2-1 ante el Tampa Bay Lightning los lunes.

Este es solo el primer juego, por supuesto. Pero es una señal alentadora, al menos. Stankoven se veía cómodo anclando su propia línea. Y pudo ponerse en posición de anotar. No registró una asistencia, pero Brind’amour le dará tiempo.

Los huracanes han hecho bien en desarrollar jóvenes talentos a lo largo de los años. Ciertamente esperan que Stankoven sea la próxima historia de éxito en esta lista. Carolina hace su debut en la temporada regular el 9 de octubre contra el Devils de Nueva Jersey.