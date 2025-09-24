La estrella de los Detroit Pistons se espera que coincida con Victor Wembanyama Feat

Después de romper su sequía de playoffs la temporada pasada, el Detroit Pistons en su mayoría están devolviendo las cosas este año y están bancarias de Ausar Thompson y Ron Holanda dar saltos, complementando Cade Cunningham.

Thompson falló una gran parte de su temporada de novato con coágulos de sangre, lo que limita su desarrollo. El tiempo perdido es una gran razón por la que su hermano gemelo, Aménlo ha pasado en la mayoría de las clasificaciones de la NBA.

Después de promediar 10.1 puntos, 5.1 rebotes y 2.3 asistencias como defensor y atleta de élite, Ausar tiene la tarea de intensificar y desempeñar un papel importante para un equipo ganador de Detroit.

Las expectativas para Ausar Thompson revelaron

A pesar de perder Malik Beasley a un investigación de juego y Dennis Schroder A la agencia libre, los Pistons pudieron agregar disparos este verano firmando Caris ofrece (37.3% desde profundo la temporada pasada) y el comercio por Duncan Robinson (39.8%).

La mayor debilidad de Thompson es, con mucho, su tiroteo. Sin embargo, con los francotiradores que lo rodean y una factura de salud limpia, se espera que dé el siguiente paso y se una a su hermano como talento totalmente defensivo.

«Creo que estamos hablando como 14, 15 puntos por juego, Ocho o nueve rebotes, tres o cuatro asistencias y todas las defensas ”, predijo Sam Vecenie en el El episodio del 20 de septiembre de la teoría de juegos del juego. «Él es solo un salvaje absoluto «.

Con Jal y Isaías Stewart En la lista, Thompson podría no tener tantas oportunidades de estrellar el vidrio, aunque Vencenie no es el único experto en Thompson.

«14 puntos, tres asistencias y media, siete rebotes, dos robos, un bloque», ofreció Bryce Simon.

Se espera que Thompson coincida con la hazaña de Wembanyama

Victor WembanyamaRedactó cinco selecciones por delante de Ausar y cuatro selecciones por delante de Amen, es fácilmente el mejor jugador de la clase de draft de 2023.

En su temporada de novato, se convirtió en el primer jugador en cinco años y 15º de todos los tiempos en registrar un juego con al menos cinco puntos, cinco rebotes, cinco asistencias, cinco bloqueos y cinco robos. Es uno de los tres jugadores con múltiples juegos de este tipo.

Gracias a la versatilidad de los Thompson Twins, es factible que estén al lado de registrar esa puntuación de caja única.

«Entonces, en los últimos dos años, Victor Wembanyama ha tenido un juego de cinco por cinco «, describió Vecenie. «No había habido uno en seis o cinco años hasta que Victor hizo uno en 2024. Voy a lanzar Amén a esto también. Creo que uno de los gemelos Thompson este año resulta un juego de cinco por cinco «.

Con Fred Vanvleet Para la temporada con un ACL desgarrado, es lógico que Amen tenga una mejor oportunidad que Ausar. Ambos tienen el conjunto de habilidades defensivas y el motor ofensivo para que esto suceda, uniéndose a una compañía de élite.