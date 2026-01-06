La estrella de los Cowboys asume la culpa del colapso al final de la temporada

Dar crédito a los nuevos vaqueros de dallas liniero defensivo Quinnen Williams. Si bien parece haber una fila de personas alrededor de The Star listas para criticar al coordinador defensivo Matt Eberflus por la forma en que la defensa de Dallas decepcionó completamente al equipo durante la temporada, Williams dijo que ese esquema por sí solo no es la razón de las fallas de esta temporada.

Los Cowboys ocuparon el puesto 32 este año en puntos permitidos, y Dallas fue el 30 en yardas permitidas. Eso no es todo en Eberflus.

«Mucha gente culpa al entrenador todo el tiempo», dijo Williams en su entrevista de salida esta semana. «Definitivamente, como jugadores, tenemos que asumir la responsabilidad porque estamos en el campo, y como siempre digo, la cobertura tres es la cobertura tres, y ha sido la cobertura tres durante 50 años. El hombre ha sido como un hombre durante 50 años. La cobertura dos ha sido la cobertura dos durante 50 años y depende de los jugadores ejecutar cuando estamos en el campo».

Los vaqueros cedieron 511 puntos esta temporada

Aún así, los Cowboys cedieron 511 puntos en el año, y es difícil imaginar que Eberflus sobreviva a eso. Su grado defensivo en Pro Football Focus fue 52,8 esta temporadaque se ubica empatado en el tercer peor lugar en el NFLy con una nota de 30,9 tuvieron la peor unidad de cobertura.

Una vez más, eso no es todo en Eberflus. Los dos mejores esquineros de los Cowboys, Daron Bland y Trevon DiggsAmbos estuvieron lesionados durante períodos importantes esta temporada y ambos fueron ineficaces cuando jugaron. Diggs culpó a la falta de cobertura hombre a hombre en la defensa de Eberflus por sus problemas iniciales, pero resultó que Diggs también estaba lidiando con una lesión en la rodilla y fue liberado antes del final de la temporada.

Bland tuvo una lesión en el pie que se remonta a la temporada pasada, una que lo ha limitado durante los últimos dos años. Dijo a los periodistas el lunes que será operado del pie la próxima semana.

Tampoco ayudó que el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, esperara hasta pocos días antes de que comenzara la temporada para canjear al jugador defensivo más importante del equipo, Micah Parsons, una decisión que puso a Eberflus detrás de la bola ocho desde el comienzo del año.

Dak Prescott no está contento con la defensa

La vergüenza de todo esto es que los Cowboys, que buscarán su cuarto coordinador defensivo en otros tantos años si Eberflus es despedido, desperdiciaron una excelente temporada Dak Prescott y la ofensiva gracias a su pobre desempeño defensivo. Prescott lideró la liga con 409 pases completos y estuvo entre los cuatro primeros en yardas aéreas con 4,552 y touchdowns con 30.

Prescott tomó la rara posición después de la temporada de eximirse de responsabilidad por el récord de 7-9-1 de los Cowboys. Normalmente, Prescott toma sobre sus hombros los problemas de todo el equipo cuando hay problemas.

«En una de las primeras temporadas, si no la primera de mi carrera, no puedo correlacionar directamente mi juego con las victorias o derrotas, o el final de la temporada, o el éxito general de la temporada». «Así que eso lo hace frustrante. Una de las mejores ofensivas de la liga, explosiva. Ahora, claro, no siempre a nuestro nivel. No jugué así todas las semanas, semana tras semana, pero sumé muchos puntos. Desafortunadamente, simplemente no ganamos todos los juegos que deberíamos haber ganado. No terminamos algunos de esos juegos cerrados de un marcador de nuestra parte, y finalmente nos lleva a un récord de 7-9-1. Apesta, pero es la realidad».