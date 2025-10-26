La estrella de los Chiefs, Travis Kelce, tiene una rara oportunidad de hacer historia

A estas alturas, el mundo del fútbol está bastante familiarizado con la Jefes de Kansas City‘Jugadores estrella. Nombres como Patricio Mahomes y Travis Kelce son familiares, especialmente ahora que el equipo sale de un agujero al comienzo de la temporada después de un comienzo lento.

Esta última superestrella puede hacer algo de historia en la Semana 8. Cuando los Chiefs se enfrenten al Comandantes de Washington En Monday Night Football, Kelce tiene la oportunidad de grabar aún más su nombre en los libros de récords.

Travis Kelce puede hacer historia con un desempeño estelar en la semana 8 frente a los comandantes

Los touchdowns son el nombre del juego para Kelce esta semana. Como señaló NFL Researchel futuro hombre del Salón de la Fama tiene la quinta mayor cantidad de puntajes desde que ingresó a la liga en 2013. Lidera a todos los alas cerradas por más de una docena en ese sentido. Sin embargo, son los logros de todos los tiempos de Kelce para el puesto los que se pueden duplicar en la Semana 8.

Si Kelce encuentra la zona de anotación contra Washington el lunes, se unirá a un club exclusivo. Una anotación lo convertiría en apenas el quinto ala cerrada en lograr 80 touchdowns en recepción en su carrera. El grupo actual incluye a la leyenda de Kansas City, Tony González, así como a íconos del fútbol como Antonio Gates, Rob Gronkowski y Jimmy Graham.

La grandeza no termina ahí para Kelce. Según los Chiefs, está a dos touchdowns de igualar al corredor del equipo Priest Holmes (83) con la mayor cantidad de anotaciones totales en la historia de la franquicia. Mover las cadenas también es un elemento básico para Kelce. Con un intento de conseguir un primer intento en la Semana 8, puede romper un empate con vaqueros de dallas gran Jason Witten por la segunda mayor cantidad de la historia para un ala cerrada.

Una sola recepción el lunes extendería la racha de Kelce de 181 partidos seguidos, líder del equipo y de la liga, con una recepción también.

Los números de volumen de Kelce no son nada del otro mundo en su temporada de 36 años. La ex selección de tercera ronda lidera a los Chiefs en yardas recibidas con 375, aunque su ritmo está muy por debajo de las 1,000 yardas en el año. Dicho esto, métricas avanzadas como la tasa de éxito (72,5%), yardas por objetivo (9,4) y yardas después del contacto por recepción (6,7) reflejan parte de su fútbol más eficiente.

Mientras el equipo gestiona la carga de trabajo de Kelce, él aprovecha al máximo cada oportunidad para ampliar su legado.

Otros hitos de los Chiefs a tener en cuenta en el Monday Night Football

Kelce no es el único jugador de los Chiefs que puede ascender en las tablas de clasificación o mantener el control de la historia en la Semana 8. Mahomes, tackle defensivo Chris Jones y esquinero Trent McDuffie también tenemos vías para hacerlo.

Mahomes, uno de los líderes para el premio MVP de la liga de este año, ha tenido un comienzo tremendo. Ha vuelto a llenar la hoja de estadísticas y a divertirse en el campo, lo cual se nota. Ha lanzado para tres o más touchdowns en tres de sus últimos cuatro juegos. Según el equipo, ocupa el primer lugar en NFL historia con un promedio de 287 yardas aéreas por partido. Con Santos de Nueva Orleans La leyenda Drew Brees ocupa el segundo lugar con 280.0, Mahomes no perderá ese lugar en la Semana 8.

Jones, el mejor cazamariscales del club, actualmente ocupa el cuarto lugar en la historia del equipo con 82,5 capturas en su carrera. Con tres el lunes, una petición difícil, podría igualar a Neil Smith en el tercer puesto como miembro de la franquicia. Jones tiene sólo un par de capturas esta temporada, pero según NFL Prosu tasa de presión se mantiene en dos dígitos. La prueba de la vista muestra a un jugador que aún puede participar en partidos importantes cuando sea necesario.

Por último, pero no menos importante, está McDuffie. Si tiene suerte con dos capturas contra los Commanders, estaría empatado en la mayor cantidad de jugadas de ese tipo por parte de un cornerback en la tradición de los Chiefs. Ya posee el récord de cornerback de Kansas City en balones sueltos forzados (7), lo que es un testimonio de su inteligencia futbolística y su rápido tiempo de reacción.

Los Chiefs se llevarán la victoria por encima de cualquier otra cosa, pero no estaría de más que algunas de sus estrellas estuvieran a la altura de sus respectivas facturas en un enfrentamiento clave.