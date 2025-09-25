La estrella de los Celtics flotaba en un posible comercio de éxito de taquilla

Boston Celtics estrella Derrick White se ha convertido en uno de los candidatos al comercio más comentados de la NBA en esta temporada baja. Con Houston’s Fred Vanvleet Al margen para la temporada debido a una lesión de ACL, los analistas han flotado en blanco como un objetivo potencial, planteando preguntas sobre la estrategia a largo plazo de Boston.

Bill Simmons de The Ringer llamó a White el «nombre dramático» durante el reciente episodio de El Bill Simmons Podcast, señalando el valor del guardia y el alto costo que cualquier equipo necesitaría pagar para adquirirlo.

«Me estás dando activos reales para eso» Simmons dijo. «Pero si eres Houston y básicamente conviertes esta situación de Vanvleet en Derrick White con algunas de tus elecciones y hagas una verdadera carrera este año, ¿podrías ganar el título con Derrick White? Creo que es una pregunta real».

El papel a largo plazo de White en Boston

A pesar de la especulación comercial, el blanco sigue siendo una figura clave en los planes de Boston, especialmente con Jayson Tatum (Aquiles) para la temporada. Zach Lowe de The Ringer señaló que el contrato de White proporciona estabilidad, con cuatro años restantes y una opción de jugador en el cuarto año.

«Ahora obtienes cuatro años de pista, eso lo lleva durante los 35 años», dijo Lowe si los cohetes comercian por White. «Le quedan cuatro años en su contrato con una opción de jugador en el cuarto año. Ime Udoka ya lo conoce».

La actuación de White la temporada pasada reforzó su importancia para los Celtics. Promedió 16.4 puntos, 4.8 asistencias, 4.5 rebotes, 1.1 bloqueos y casi un robo por juego mientras disparaba 38.4% desde el rango de tres puntos. Con Tatum recuperándose de una lesión de Aquiles, se espera que el papel de White se expanda aún más.

Umbral comercial de los Celtics

Aunque el blanco ha generado un interés significativo, Boston ha establecido una barra alta para cualquier comercio potencial. De acuerdo a Insider de la NBA Jake FischerEs poco probable que los Celtics se muevan blancos a menos que reciban un paquete comparable al acuerdo que Nueva York renunció Mikal Bridgesque incluyó cinco selecciones de primera ronda.

Brett Siegel de Clutchpoints informó en julio que múltiples equipos ofrecían activos sustanciales para el blanco, incluidas dos selecciones de primera ronda y un intercambio, pero Boston rechazó esas ofertas.

En las discusiones comerciales hipotéticas entre Boston y Houston, Lowe estableció un precio para la guardia versátil.

«Para Boston, es como tres selecciones de primera ronda más un jugador joven», dijo Lowe. «Exigirían mucho para él, justificadamente».

Front Office retrocede los rumores

El vicepresidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, Mike Zarren, abordó directamente la especulación comercial que involucra blanca o Jaylen BrownLos mejores jugadores de Boston fuera de Tatum.

«Esos dos muchachos son muy, muy geniales jugadores de la NBA, y no ha habido nada cercano al intercambiarlos». Zarren le dijo a los periódicos Después de la segunda ronda del draft de la NBA de 2025. «No estoy seguro de dónde provienen todos los informes, pero esos tipos son partes clave de nuestro equipo, y tenemos la suerte de tenerlos aquí».

Equilibrar los objetivos del equipo y las expectativas de las estrellas

Cualquier comercio que involucre blanco podría crear desafíos para las principales estrellas de los Celtics. Simmons y Lowe acordaron que Tatum, que se está recuperando de una lesión y con el objetivo de regresar a la forma, podría ver un comercio como un mensaje difícil.

«Es una llamada telefónica difícil a Tatum», dijo Simmons. «Escuché que la rehabilitación es genial para él y para Jaylen también.» Hemos cambiado a Derrick White, es un montón de activos que no los ayudarán hasta aproximadamente tres años a partir de ahora «.

Lowe agregó una perspectiva: «Por otro lado, Tatum ha ganado un título de la NBA, varias apariciones en el primer equipo de All-NBA, y está programado para ganar $ 71.5 millones en 2029-30. Así que espero que vea la imagen más grande».

Seguridad del contrato de White

White está entrando en el segundo año de una extensión de cuatro años y $ 126 millones que comienza la próxima temporada. Adquirido en 2022 del San Antonio Spurs En un acuerdo para Josh Richardson, Romeo Langford, y una selección de primera ronda que se convirtió en Blake Wesley, White fue un engranaje clave del campeonato de Boston en 2024.

A medida que los Celtics evalúan su situación de lista y capitalización después de la lesión de Tatum, White sigue siendo una piedra angular de los planes actuales del equipo y una palanca potencial para futuros movimientos, lo que lo convierte en uno de los jugadores más intrigantes de la liga en las discusiones comerciales.