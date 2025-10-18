La estrella de los Browns respalda a Shedeur Sanders con una declaración de una palabra

marrones de cleveland El ala cerrada David Njoku necesitaba solo una palabra para describir al polarizador mariscal de campo suplente Shedeur Sanders.

Sanders, una selección de quinta ronda, es esperando su turno detrás del también novato Dillon Gabriel. A pesar de su falta de acción en el juego, a Njoku le ha gustado lo que ha visto de Sanders hasta ahora.

«Excepcional,» Njoku le dijo a cleveland.comantes de continuar. «Es un atleta excepcional. Un mariscal de campo excepcional».

Por si sirve de algo, Njoku elogió igualmente a Gabriel.

«Dillon tiene un gran potencial», dijo Njoku. «Es un novato. Hace que las cosas sucedan. Quiere el éxito del equipo tal como yo. Ni siquiera ha arañado su superficie todavía».

El mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, se centró en desempeñar su papel

Sanders fue ascendido al puesto de respaldo tras un intercambio que envió al veterano Joe Flacco a la Bengals de Cincinnati. Ahora es el siguiente en la fila para recibir su vacuna, pero sigue siendo paciente y dispuesto a desempeñar su papel y apoyar a Gabriel.

«Vamos a asegurarnos de hacer todo lo posible para asegurarnos de que Dillon esté listo para el juego». Sanders dijo antes de la Semana 6. «Así que todos los días, incluso cuando Joe (Flacco) era el titular, todo. Prepárate de la manera correcta y prepárate para saber que puedes salir en cualquier momento. Así que tengo demasiada confianza en mí mismo. Sé que cuando llegué aquí por primera vez, estaba listo para jugar, pero depende de los entrenadores y cualquier decisión que tomen, entonces estoy bien».

Sanders también prohibió la negatividad, tras una Algunos momentos destacados con los medios. que llamó la atención por razones equivocadas.

«De ahora en adelante no vamos a tener negatividad, hombre, no haremos eso», dijo Sanders. «Sólo estoy aquí para ser positivo y no hablo de nada negativo. Así que esa es la nueva manera. Eso es con lo que vamos a seguir adelante».

El TE de los Browns, David Njoku, pide un cambio

Njoku ha sido descartado para el partido del domingo contra el Delfines de Miami con una lesión en la rodilla. Pero no espera perder más tiempo. fue golpeado por Acereros El profundo Juan Thornhill, ex jugador de los Browns, durante la derrota de la semana pasada por 23-9.

“Fue un golpe brutal por parte de un ex Brown, ya sabes a lo que me refiero”, dijo Njoku. «Es lo que es. Me estoy rehabilitando muy bien».

Como muchos otros veteranosNjoku ha pedido cambios, particularmente en el lado ofensivo del balón. Los Browns están anotando sólo 13,7 puntos por partido y no han logrado mover el balón con consistencia.

«Obviamente también es frustrante y estoy de acuerdo (con Myles Garrett). Y es necesario que ocurra un cambio, eso es todo», dijo Njoku. «Tenemos que jugar mejor, tenemos que hacer todo mejor. No lo estamos haciendo a la altura en este momento, así que tiene que ocurrir un cambio. Tenemos que ser mejores».

Njoku ha sido un nombre constante en los rumores comerciales. Pero tiene fe en que las cosas pueden cambiar para Cleveland.

“Corazón”, dijo Njoku cuando se le preguntó qué le da esperanzas de que los Browns puedan recuperarse. «Corazón de la ciudad. Corazón de nosotros mismos. El orgullo de ser lo mejor que podemos ser».

Los Browns reciben a los Dolphins el domingo. Cleveland es un ligero favorito de 1,5 puntospor APUESTA DE ESPN.