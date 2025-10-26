La estrella de los Browns, Myles Garrett, ha logrado un récord impresionante esta semana

Durante los últimos años, el marrones de cleveland han vivido y muerto por su defensa. La posición de mariscal de campo ha sido una puerta giratoria debido a las lesiones y el mal juego, pero la defensa ha sido relativamente consistente, liderada por un ala defensiva superestrella. Myles Garrett.

De cara a la Semana 8 del 2025 NFL temporada, los Browns tendrán otro desafío difícil en sus manos, ya que saldrán de gira para enfrentar a un equipo joven, talentoso y resurgido. Patriotas de Nueva Inglaterra equipo. El nuevo entrenador en jefe Mike Vrabel tiene su equipo funcionando a toda máquina esta temporada, con el mariscal de campo drake maye convirtiéndose en uno de los mejores jugadores bajo centro de la NFL.

Afortunadamente para Cleveland, el equipo puede lanzar a Garrett contra Maye todo el día en el Estadio Gillette en un intento de frenar a la estrella en ascenso. Maye ha liderado su advenedizo Patriotas a cuatro victorias consecutivas y al mismo tiempo captar la atención del resto de la liga, ya que Nueva Inglaterra bien podría ser un peso pesado en la AFC esta temporada.

Myles Garrett a punto de batir el récord de Reggie White

Además de que Garrett tiene el desafío de frenar a Maye, lo que no será una tarea fácil, el ex Jugador Defensivo del Año de la NFL tiene la oportunidad de hacer historia en la liga.

Garrett tendrá la oportunidad de pasar a uno de los mejores jugadores defensivos que jamás haya visto la NFL, con Empacadores de Green Bay leyenda Reggie Blanco en su mira antes del enfrentamiento de la Semana 8 contra los Patriots. El rostro de la franquicia de los Browns tendrá la oportunidad de superar a White en la mayor cantidad de capturas antes de cumplir 30 años, algo sobre lo que le preguntaron el viernes vía Scott Petrak de The Chronicle-Telegram y Medina Gazette.

«Es un honor, pero es algo en lo que no pienso», dijo Garrett. «En este momento, sólo estoy concentrado en que ganemos. Para ser comparado con algunos de los grandes, tienes que ganar, y en este momento ese es mi único enfoque. Ese es nuestro único enfoque como equipo. Dejemos que la gente hable si puede, pero estoy tratando de divertirme y seguir progresando».

Luego se le preguntó a Garrett si sabía que estaba a punto de romper uno de los récords de White de más capturas por parte de un jugador menor de 30 años.

«Será mejor que me apure entonces (risas). Tengo un poco de tiempo».

Garrett no estaba bromeando cuando dijo que tenía que darse prisa porque cumpliría 30 años el 29 de diciembre de este año. Incluyendo el partido del domingo contra los Patriots, Garrett tendrá nueve juegos para registrar una captura más y pasar a White.

Myles Garrett ya es miembro del Salón de la Fama

Con White en la mira, Garrett se dirige al enfrentamiento de la Semana 8 contra los Patriots después de haber registrado 107.5 en su carrera, lo que se suma a un currículum increíble que incluye 126 tacleadas por derrota, 20 balones sueltos forzados, 17 pases defendidos y seis balones sueltos recuperados.

La superestrella de los Browns también ha sido nombrada All-Pro seis veces, cuatro de las cuales fueron selecciones del primer equipo. Agregue a eso seis apariciones en el Pro Bowl y, por supuesto, un premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL.

En cuanto a la campaña 2025, Garrett registró 5.0 capturas en siete juegos. Viene de una actuación de dos capturas ante el rival divisional. Bengals de Cincinnati.

En pocas palabras, si Garrett decidiera terminar su carrera mañana, ya sería miembro del Salón de la Fama.