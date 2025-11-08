La estrella de los Browns, Myles Garrett, deja claros sus sentimientos sobre la ofensiva liderada por Dillon Gabriel

El marrones de cleveland están haciendo algunos cambios en el lado ofensivo del balón, pero Myles Garrett no comenta sobre la situación.

Dirigida por Garrett, la defensa de los Browns ha sido una de las mejores de la liga. Mientras tanto, la ofensiva ha tenido grandes dificultades: primero con Joe Flacco como mariscal de campo y ahora Dillon Gabriel. Cleveland promedia sólo 15,8 puntos y 263,5 yardas por partido.

Los marrones son Cambiando los jugadores que marcan las jugadas para la Semana 10 después de su descanso, pasando del entrenador en jefe Kevin Stefanski al coordinador ofensivo Tommy Rees. Garrett no tenía ningún interés en hablar sobre la mudanza.

«No tengo nada que ver con eso» Garrett dijo a los periodistas el viernes. «No es mi lado del balón».

Los problemas de los Browns son claros. La ofensiva no ha logrado sumar puntos y los problemas de la unidad han puesto más presión en la defensa. Garrett ha expresado su frustración a menudo durante el inicio de año de 2-6 de los Browns. Pero ha tenido cuidado de no arruinar la ofensiva.

«Quiero decir, ¿quién no se siente frustrado cuando estás perdiendo? No importa si tengo una o cinco capturas. No quiero perder», dijo Garrett. quien golpeó su casco en la banca durante los momentos finales de la derrota más reciente de los Browns. «No importa quién, no importa dónde. No importa qué juego o qué estemos haciendo. Quiero ganar, y si tenemos una oportunidad, si siento que el marcador está lo suficientemente cerca, hay una posibilidad. Quiero estar ahí afuera para encontrar una manera de lograrlo».

La estrella de los Browns, Myles Garrett, se centró en ganar

los marrones no hizo ningún acuerdo importante en la fecha límite comercialmanteniendo a todos sus veteranos clave. ala cerrada David Njoku y el guardia ofensivo Wyatt Teller fueron nombres mencionados como posibles candidatos comerciales. Mantener la plantilla intacta envió el mensaje correcto al vestuario, según Garrett.

«Quiero decir, (el gerente general Andrew Berry) hace eso, entonces creo que todos miramos a nuestro alrededor y decimos que lo estamos dejando pasar. Estamos cayendo en una reconstrucción en lugar de concentrarnos en este año y tratar de encontrar una manera de salir de este hoyo que cavamos nosotros mismos», dijo Garrett. «Así que todavía cree que podemos ganar. Ha demostrado que nos quedamos con estos muchachos en este vestuario y seguimos invirtiendo. Así que estamos felices de hacerlo juntos y tenemos que aprovecharlo al máximo».

Los Browns han cavado un gran hoyo, pero Garrett está ansioso por cambiar las cosas.

«Mi pregunta sigue siendo la misma que a principios de año: ¿todavía estamos enfocados en ganar? Mientras sigamos tratando de ganar, todos estaremos en línea», dijo Garrett. «Así que, como sea que podamos resolverlo, estoy totalmente de acuerdo».

El DE de los Browns, Myles Garrett, responde al interés de los Eagles

Garrett también fue mencionado en los rumores de intercambio, aunque habría sido necesario un gran esfuerzo para sacar al cazamariscales All-Pro de Cleveland. Un acuerdo rumoreado tenía el Águilas de Filadelfia rendirse tres selecciones de primera ronda para Garrett.

«Eso no tiene nada que ver conmigo. Lo que Howie y los Eagles decidan hablar y hablar con Andrew no es de ninguna importancia hasta que me traigan a la sala», dijo Garrett. «Y hasta entonces, estoy concentrado en este equipo. Pero no he escuchado ninguna de esas charlas. No interpreto ninguna de esas charlas. Y tengo un equipo para ayudar a liderar y ayudar a tratar de encontrar una manera de ganar cada semana y concentrarme en el Chorros.”

Los Browns se enfrentarán a los Jets el domingo como ligero favorito en ruta por 2,5 puntos. Nueva York envió a algunos jugadores clave en la fecha límite, incluidos los Pro Bowlers Sauce Gardner y Quinnen Williams.