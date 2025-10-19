La estrella de los Browns, Myles Garrett, defiende sus comentarios después de la victoria

El marrones de cleveland obtuvo su segunda victoria de la temporada con una aplastante victoria sobre el Delfines de Miami en la semana 7.

Los Browns consiguieron una victoria en casa por 31-6 sobre los delfinesen un juego la defensa no permitió un touchdown. La defensa de Cleveland también forzó tres intercepciones, ya que fue un juego dominante por parte de la defensa.

Después del juego, al cazamariscales estrella Myles Garrett se le preguntó sobre sus comentarios después del juego de la semana pasada, cuando estaba frustrado por la derrota. A pesar de la aplastante victoria de Cleveland, Garrett defendió sus comentarios y dijo que siempre dirá cómo son las cosas.

«Siempre voy a contar las cosas como son. Quiero decir, esa es mi naturaleza», Garrett dijo después del juego el domingo. «Voy a ser sincero. Y no tengo ningún problema en decir lo que les digo aquí arriba y viceversa.

«Así que no estoy tratando de decir nada para menospreciar a nadie que intente destituir a alguien de su puesto o algo así. Quiero que todos aquí sean benefactores de nuestro éxito. Así que todo se concretó hoy, y espero que sigamos uniéndonos en torno a todo lo que hemos estado hablando y de lo que he estado hablando».

Garrett terminó el juego con 2 tacleadas y una captura, y estaba contento con su desempeño, así como con la defensa en general.

Garrett estaba frustrado por la gran derrota de la semana 6

Después de que Cleveland sufriera una derrota por 23-9 ante el Acereros de Pittsburgh En la semana 6, Garrett dejó claros sus sentimientos.

El cazamariscales estrella llamó al equipo para el pérdida constante ha enfrentado desde que fue seleccionado en primer lugar en la general.

«Perder de la misma manera cada vez es muy frustrante», dijo Garrett.

Le preguntaron si perder dificultaba encontrar la motivación y respondió con un simple «sí».

Pero parece que Garrett y los Browns encontraron la motivación con una gran victoria en la Semana 7.

Garrett espera que los Browns utilicen esta victoria como chispa

Cleveland tenía el control total del juego y Garrett espera que los Browns puedan aprovechar eso.

Garrett cree que el equipo puede usar la victoria como chispa para saber qué se necesita para ganar en el NFL. Pero el cazamariscales estrella estaba satisfecho con la respuesta de los Browns a la derrota.

«(Puede) ser una chispa tanto como queramos», dijo Garrett. «Sabes, ojalá nos hayamos cansado tanto de las pérdidas y del dolor que vienen con ellas que estemos listos para infligirlo a alguien más. Tienes que aprender a usar ese dolor. Usa ese impulso, no puede volverse simplemente aceptable tener esos sentimientos. En este momento, fue una buena respuesta la que tuvimos, pero tiene que continuar».

Garrett, mientras tanto, cree que los Browns necesitan buscar victorias y tiene confianza en el equipo.

«Quiero decir, nos recuperamos y obtuvimos una victoria de una manera que podemos apreciar, pero eso no es suficiente, y tenemos que continuar haciéndolo. Una victoria es una cosa, pero tenemos que convertir esto en un hábito, una adicción. Tiene que ser una obsesión ganar y ganar así. Y por eso tenemos que seguir persiguiendo ese sentimiento».

Los Browns saldrán de gira para jugar el Patriotas de Nueva Inglaterra el domingo de la semana 8.