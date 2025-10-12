La estrella de los Browns, Myles Garrett, advierte al mariscal de campo de los Steelers, Aaron Rodgers

Myles Garrett está listo para comenzar a tallar una lápida para Aaron Rodgers mientras los Cleveland Browns se preparan para su enfrentamiento contra los Pittsburgh Steelers el domingo.

Garrett tiene más de 100 capturas en su carrera, pero nunca derribé a Rodgersquien firmó con Pittsburgh esta temporada baja.

Garrett saca a relucir su infame cementerio de mariscales de campo en Halloween, con lápidas de los mariscales de campo que ha despedido, desde Joe Burrow hasta Lamar Jackson. Está listo para sumar al cuatro veces Jugador Más Valioso, a quien respeta mucho.

«Él es genial» Garrett dijo el viernes. «Probablemente será apuntalado un poco más alto que algunos de los otros. Pero sí. Sería un honor para mí ponerlo en el cementerio, y definitivamente tengo mucho respeto por lo que ha hecho en su carrera, porque es especial».

Garrett ya tiene una gran lista de mariscales de campo en el cementerio. Le resulta difícil reducirlo a uno de los cinco primeros.

«Estoy seguro de que Pat (Mahomes) estará allí. Ben (Roethlisberger) estaría allí. (Tom) Brady estaría allí. Veamos, creo que algún día (Justin) Herbert estará allí. Un día será un miembro del Salón de la Fama, pero después de eso, no lo sé. Demonios, no recuerdo todos los nombres que he despedido. Sólo estoy preocupado por el próximo».

El DE de los Browns, Myles Garrett, busca volver a la normalidad

Garrett tiene cuatro capturas esta temporada, pero se ha quedado sin una las últimas dos semanas. Parte de eso ha sido que los oponentes implementaron un juego de pases rápidos en un intento de neutralizar a Garrett. Él tiene una solución.

“Gana más rápido”, dijo Garrett. «Al final del día, si van a lanzar la pelota rápido, entonces tenemos que ganar rápido. Tenemos que poner su línea ofensiva en su regazo, tenemos que hacerlo sentir incómodo con sentarse ahí en el bolsillo, no quedarse atrás. Y eventualmente vamos a empezar a quitar esos tiros cortos, esos intermedios cortos. Así que habrá oportunidades para hacer jugadas. Sólo tenemos que asegurarnos de que esté ahí. Tercero y largo, no puede conformarse con menos. Entonces tenemos que poner él en esas situaciones”.

Rodgers ha visto casi de todo en sus más de dos décadas en la NFL, y no reparte elogios a la ligera. Sin embargo, cuando se trata de Garrett, el veterano mariscal de campo no dudó.

«Myles es un miembro del Salón de la Fama» rodgers dijo. «Puede que aún no esté allí, pero hacia allí se dirige. Es uno de los pocos jugadores en la liga, a lo largo de mis 21 años, para el que haces un plan de juego y miras la película, cada equipo tiene un plan».

Myles Garrett y los Browns buscan cambiar la suerte en Pittsburgh

Los Browns se dirigen al enfrentamiento contra los Steelers con marca de 1-4 y con una desesperada necesidad de ganar. Desafortunadamente, eso No ha sucedido a menudo para los Browns en Pittsburgh.. La última victoria de Cleveland en la temporada regular en Pittsburgh fue en 2003.

«Ganar en general significaría mucho. No importa dónde sea o quién sea. Ahora mismo necesitamos desesperadamente obtener una victoria, y tiene que haber un sentido de urgencia con todos», dijo Garrett. «Ahora, ¿hay algo de historia detrás de esto? Estoy seguro, pero detrás de cualquier victoria o derrota puedes volver atrás y encontrarla, pero queremos vencer a estos muchachos y definitivamente hay capas, pero la más básica es que necesitamos una».

Los Brown son un Perdedor de 6,5 puntos en el camino para el enfrentamiento.