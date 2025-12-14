La estrella de los Blackhawks podría necesitar cirugía, opinión médica de expertos

El chicago Los Blackhawks podrían estar recibiendo malas noticias. En los últimos segundos del partido del viernes por la noche contra los St. Louis Blues, la estrella de los Blackhawks Connor Bedard cayó torpemente durante un saque neutral.

Los Blackhawks estaban presionando para empatar el juego, pero finalmente perdieron 3-2. Desafortunadamente para Chicago, perdieron mucho más que el juego. Tras la bocina final, Bedard se dirigió inmediatamente al vestuario, asistido por personal médico.

La repetición mostró claramente que el máximo anotador de los Blackhawks sufrió algún tipo de lesión en el hombro. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre la lesión. Lamentablemente, la noticia podría ser devastadora para Bedard y este equipo.

Según el renombrado experto médico Dr. Harjas Grewal, el pronóstico podría ser catastrófico para Bedard y los Blackhawks. Esto es lo que escribió el Dr. Grewal en su cuenta oficial de X:

Probablemente una dislocación o subluxación (dislocación parcial) del hombro en Bedard Todos hemos oído hablar de jugadores que necesitan cirugía para esto, pero no es común que necesiten cirugía después de una primera (presumiblemente) dislocación. Lo más probable es que se inmovilice, se rehabilite y regrese después de una ausencia de varias semanas. https://t.co/0Q5T2a9sCF – Dr. Harjas Grewal (@Harjas_Grewal) 13 de diciembre de 2025

Por lo tanto, existe la posibilidad de que Bedard no necesite cirugía. Sin embargo, la subluxación del hombro podría requerir varias semanas de reposo y rehabilitación. En cuanto a cuántas semanas, eso depende del personal médico de los Blackhawks determinarlo.

Es de suponer que Bedard se sometió a más pruebas el sábado. De nuevo, no se ha revelado más información. Es probable que el equipo quiera estar absolutamente seguro de cuál podría ser el camino a seguir.

Si Bedard necesita cirugía, existe la posibilidad de que su temporada termine. Dependiendo de la gravedad de la lesión general, esa puede ser una posibilidad. A juzgar por la reacción de Bedard, podría tratarse de una situación grave.

Pero, de nuevo, la esperanza es que todos actúen simplemente por precaución.

La oportunidad de Bedard de participar en los Juegos Olímpicos probablemente se haya esfumado

Connor Bedard había sido uno de los nombres más populares que se rumoreaba que estaban en el radar del equipo de Canadá para los Juegos Olímpicos de 2026. Lamentablemente, esto “extraño accidente” lo cambia todo.

Incluso si la estrella de los Blackhawks se pierde dos o tres semanas, el equipo de Canadá nombrará su plantilla a fin de mes. Por lo tanto, no hay certeza de que Bedard esté listo para actuar para entonces. Al igual que el equipo de EE. UU. y Jack Hughes, la falta de claridad podría ser demasiado para el equipo.

Entonces, la lesión del viernes podría ser más que suficiente para que el equipo de Canadá tache el nombre de Bedard de la lista. Todavía es un jugador joven y seguramente tendrá una oportunidad para 2030.

Mientras tanto, la atención se centrará en Bedard y su recuperación.

La lesión de Bedard podría descarrilar la temporada de los Blackhawks

Hay otro ángulo a considerar. Los Blackhawks se encuentran en medio de una temporada mucho mejor de lo esperado. De hecho, están al margen de la carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste.

Pero con Bedard cayendo, no se sabe si el equipo podrá recuperarse. Es posible que esta lesión pueda descarrilar la temporada de los Blackhawks. Si bien el equipo tiene mucho talento, perder a su máximo goleador podría tener consecuencias importantes.

El sábado por la noche, los Blackhawks fracasaron. Perdieron 4-0 ante los Detroit Red Wings en casa. Esa pérdida podría ser un precursor de lo que podría ser un tramo difícil para Chicago en el futuro. La esperanza es que el equipo pueda recuperarse mientras Bedard esté fuera de la alineación.