La estrella de los Astros, Carlos Correa, envía un mensaje fuerte al novato con dificultades

Carlos Correa sabe mejor que la mayoría de lo que es ser una joven superestrella en el Astros de Houston‘ sistema.

Entonces cree que Cam Smith va a estar bien.

El recientemente readiderado jugador de cuadro de los Astros ofreció un voto de confianza a su jardinero novato en medio de sus luchas en el plato, especialmente durante el último mes y medio.

Smith entró en el año como el prospecto número 59 en todo el béisbol, según la tubería de MLB, pero está reduciendo solo .242 ./. 312/.357 en 433 apariciones en el plato para los Astros. También tomará una caída de 1 por 22 en su primer partido de la serie contra los Rockies de Colorado el martes por la noche.

¿Qué dijo Carlos Correa sobre la caída de Cam Smith?

Smith acaba de cumplir 22 años en febrero, pero es un antiguo temporizador cuando comparó a Correa, quien ingresó a las mayores como un campocorto de 20 años para Houston en 2014.

Entonces, cuando se le preguntó sobre las luchas de Smith, Correa, en su segunda gira con los Astros después de que lo adquirieron de los Minnesota Mellizos el mes pasado, elogió al jardinero.

«Lo ha manejado mejor de lo que cualquiera lo manejaría», Correa le dijo al atlético. «Me recuerda mucho cuando era joven e intentaba influir en este juego. Quiere ser el mejor, y eso es algo con lo que quiero ayudar.

«Es un espécimen físico, y es impresionante lo maduro que es para su edad y lo hambriento que es».

Smith lo ha estado pasando en la segunda mitad, ya que está reduciendo .140/.209/.180 sin jonrones y 33 ponches en 30 juegos desde el All-Star Break. Sin embargo, esa era otra cosa con la que Correa podía identificarse.

«Sé que cuando estás luchando puede ser un lugar solitario, especialmente con mucha gente que te dice cosas diferentes y muchas voces», dijo Correa. «Todo el mundo es un entrenador de bateo cuando te vas mal. Me estoy asegurando de que se mantenga sano y confíe en el proceso y sale con una mente clara todos los días».

Correa también está trabajando con Smith en Betting for Power. El jardinero de 6-3 y 224 libras tiene solo siete jonrones y solo 29 golpes de base adicionales, muy lejos de su promedio de golpes de .609 en su rápido ascenso a través del sistema de ligas menores de los Astros.

«La gente piensa que se supone que debes golpear por mucho poder, pero en realidad los chicos con brazos más cortos son los muchachos a los que les resulta más fácil lanzar la pelota, especialmente en el aire», dijo Correa. «Tratando de enseñarle cómo ser mecánicamente eficiente para que pueda ser más consistente».

¿Cómo ha afectado la caída de Cam Smith a los Astros?

Los Astros fueron 19-7 en junio, yendo de medio juego fuera del primer lugar a siete juegos en el Marineros de Seattle el 1 de julio.

Sin embargo, al igual que Smith, los Astros han ido por el camino equivocado. Tienen 17-24 en sus últimos 41 juegos y tienen un diferencial de Run-30 Run en agosto (117-87). Ahora lideran el AL West por solo dos juegos después de tomar tres de cuatro de la Orioles de Baltimore en Camden Yards durante el fin de semana.

Sin embargo, según Smith, encontrar y corregir las cosas que él y los Astros pueden controlar han ayudado en medio de sus luchas recientes.

«Se trata de dejar el día diciendo ‘Ok, puedo hacerlo mejor'», dijo Smith al Atletic. «Mientras tenga algo en lo que trabajar para mejorar al día siguiente, creo que estás en un buen lugar. Es cuando te sientes atrapado y no tienes nada de qué trabajar, eso es peligroso.

«He estado encontrando cosas todos los días para seguir motivándome internamente para que se relacione con los juegos».