La estrella de los 49ers envía un fuerte mensaje a pesar de perder ante los Rams

El 49ers de San Francisco tuvo una actuación olvidable en la Semana 10, cayendo 42-26 ante el Rams de Los Ángeles el 9 de noviembre en el Levi’s Stadium. Además, la derrota es un obstáculo importante para sus aspiraciones de ganar la NFC Oeste, pero no se lo digan al cornerback Deommodore Lenoir.

La defensa de San Francisco no fue rival para la ofensiva de los Rams, con Matthew Stafford y compañía anotando puntos en los cuatro cuartos, y la mayor parte del daño se produjo en el primer y último cuarto.

A pesar de tener marca de 6-4, los Niners están en tercer lugar, detrás de los Halcones Marinos de Seattle y Rams, ambos con marca de 7-2. Como resultado, cada derrota duele más debido a lo reñida que está la carrera divisional. Sin embargo, Lenoir no concede la carrera divisional para los 49ers.

«Juego difícil», dijo Lenoir a los periodistas después del juego (h/t KNBR). «Siento que hubo muchos errores solo con nosotros como jugadores, no con los entrenadores, porque ellos nos pusieron en la posición. Simplemente tenemos que venir y hacer las jugadas. Siento que muchas cosas nos van bien hoy, pero no puedo pensar en eso. Tenemos que recuperarnos. Estamos 3-1 en la división, listos para tomar el control aún».

Los 49ers siempre estuvieron en el juego contra los Rams

El resultado final podría hacer que pareciera una paliza, pero no fue así. Los Rams construyeron una ventaja temprana, pero San Francisco se defendió y se mantuvo cerca antes de que los visitantes finalmente se alejaran tarde.

Incluso cuando el marcador parecía unilateral, Shanahan no lo vio de esa manera. Sintió que los 49ers estuvieron en esto en todo momento, señalando varios momentos en los que redujeron la ventaja a una sola posesión después de un déficit inicial.

«A pesar de lo malo que fue a veces, sigo creyendo que si convertimos ese 4to y 1 en la primera mitad, y no lo perdemos en la otra serie, será un juego de dos anotaciones, y creo que estamos en lo cierto en eso», dijo Shanahan (h/t Zona web de los 49ers). «Creo que podría haber llegado al final si hubiésemos jugado un poco mejor en ataque en la primera mitad».

¿San Francisco se castigó a sí mismo?

Si bien el marcador final sugeriría que fueron los Rams los que causaron el daño a los Niners, el equipo local jugó un papel importante para ayudar a Los Ángeles a alejarse para la eventual victoria.

«Obviamente, los D deben detenerse allí en la segunda mitad», agregó Shanahan. «Pero sigo pensando que podríamos haber hecho de eso un juego. Les dije que creo que podemos encontrar una manera de ganar cualquier juego en el que estemos, pero si nos lastimamos así, siete penalizaciones a cero, sin salir en tercera oportunidad, creo que estuvieron cinco de cinco en la zona roja, y luego la ofensiva tuvo dos pérdidas de balón y no tuvo ninguna, eso te lo pones bastante difícil».

San Francisco ahora tendrá que pasar página, ya que se enfrentará a la Cardenales de Arizona en otro choque de la división NFC Oeste el 16 de noviembre.