La estrella de los 49ers aún no está descartada para la semana 18

En apenas unos días, el 49ers de San Francisco jugará no sólo el partido más importante de la temporada, sino muy posiblemente el partido más importante en la historia del Levi’s Stadium. Bajando el Osos de chicago En la semana 17, los 49ers se mantuvieron en la contienda por el puesto número uno en la NFC, listos para enfrentar a los Halcones Marinos de Seattle el sábado, con el ganador yendo a los playoffs como el máximo favorito de la conferencia.

Y aunque el equipo tiene hambre y está encerrado, también necesitará que todos estén sanos en este juego. En la semana 17, los 49ers vieron al futuro tackle izquierdo del Salón de la Fama Trent Williams sufrir una lesión al principio del juego: abandonar la competencia contra los Bears y no regresar. Su estatus para la Semana 18 está en duda, especialmente con los 49ers en una semana corta, pero aún así, el equipo no lo ha descartado para el juego contra los Seahawks.

¿Puede jugar Williams?

Williams ha estado sano y jugando a un nivel de élite durante toda la temporada, ganando su duodécima aparición en el Pro Bowl y todavía luciendo como el mejor tackle izquierdo de la liga incluso a la edad de 37 años. Pero contra los Bears, Williams sufrió una lesión en el tendón de la corva, una lesión que nunca antes había sufrido, lo que generó preocupación sobre si podrá estar lo suficientemente sano como para jugar en el juego más importante del año en San Francisco. En KNBR esta semana, el gerente general John Lynch no parecía muy optimista de que Williams pudiera jugar, pero no pasó por alto al tackle izquierdo superestrella, diciendo que todo es posible con un jugador de su calibre.

«Los grandes atletas, y Trent Williams encabeza esa lista, por muy buenos que yo haya sido, tienden a sanar un poco más rápido». Lynch dijo. «La motivación ciertamente está ahí. Tendremos que ser inteligentes, y es una tarea difícil recuperarse de la lesión en el tendón de la corva que tuvo, pero él está haciendo todo lo posible. Veremos si lo logra».

El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, habló con los medios a principios de esta semana, tampoco descartó a Williams, pero sonó mucho más cauteloso que Lynch, queriendo asegurarse de que estuviera completamente sano antes de regresar, siendo la importancia de Williams para los playoffs extremadamente alta.

“No estamos seguros de cuánto tiempo [his injury could keep him out]» shanahan dijo. «Estamos dándole una oportunidad [to play] para esta semana, así que ya veremos”.

La carrera de Williams en los 49ers

Williams se unió a los 49ers en un intercambio antes de la temporada 2020 y reemplazó inmediatamente al tackle izquierdo de los 49ers, Joe Staley, dándole a los 49ers otro jugador del calibre del Salón de la Fama en posiblemente la posición más importante del fútbol americano. Y desde que se unió a la franquicia, Williams ha seguido jugando como uno de los mejores tackles izquierdos de todos los tiempos, ganando cinco selecciones al Pro Bowl y tres selecciones All-Pro del primer equipo. Williams, una rareza en los deportes, especialmente en el fútbol, ​​se convirtió en un mejor jugador a medida que crecía.

Pero a los 37 años, la carrera de Williams es año tras año, lo que hace que la urgencia de que los 49ers ganen un campeonato antes de que se retire sea más alta que nunca.